MHP Mersin Milletvekili adayları partililerle buluştu

MERSİN (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Adayı Olcay Kılavuz, "Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Seçimi'ni inşallah başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Davamızın her zaman peşindeyiz." dedi.
Ankara'dan karayoluyla Mersin'e gelen Kılavuz, Tarsus ilçesi girişinde partililer tarafından karşılandı. Partililer burada, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için MHP'den Mersin milletvekili adayı olarak belirlenen 13 kişi için 13 kurban kesti.
Kılavuz ve beraberindeki milletvekili adayları daha sonra Tarsus'ta konvoy eşliğinde şehir turu attı.
Ardından MHP Mersin İl Başkanlığına gelerek ziyarette bulunan Kılavuz ve milletvekili adayları, il başkanlığınca düzenlenen tanıtım programı kapsamında parti binası önünde toplanan partililere seslendi.
Kılavuz, konuşmasında, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sıradan bir seçim olmadığını söyledi.
FETÖ/PDY, YPG, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin Türk vatanını hedef aldığının altını çizen Kılavuz, Türkiye üzerine oynana oyunları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde boşa çıkaracaklarını ifade etti.
Kılavuz, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanılanları anımsatarak, şöyle devam etti:
"O gün 250 vatan evladı kahpece ve kalleşçe şehit edildi. Binlerce gazimiz oldu. MHP lideri o gece evinden çıkıp, 'Milliyetçi Hareket Partisine gidiyoruz' emrini verdi. O gece ayrıca seçilmiş hükumetin de yanındayız çağrısını yaptı. Darbe kabul edilemezdi, o gece MHP'nin ışıkları yandı. Hainlerin dünyaları başlarına yıkıldı. O süreçte liderimiz asla siyaset yapmadı. Biz vatanımızın, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Hemen ardından Yenikapı ruhuyla perçinleşen irade devam ederek devlet yönetimindeki tıkanık sebebiyle bir anayasa değişikliği çalışmaları yapıldı. Nihayetinde millet olarak referanduma giderek, milletimiz takdirini ve tercihini kullandı. Şimdi de Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Seçimi'ni inşallah başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Davamızın her zaman peşindeyiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz her zaman daim eylesin."
Kılavuz, seçim çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarını bildirerek, bu süreçten sonra her gün daha fazla çalışacaklarını bildirdi.
Konuşmaların ardından, Kılavuz ve beraberindeki milletvekili adayları vatandaşlara karanfil attı.
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