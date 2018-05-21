MHP Mersin Milletvekili adayları partililerle buluştu

Ankara'dan karayoluyla Mersin'e gelen Kılavuz, Tarsus ilçesi girişinde partililer tarafından karşılandı. Partililer burada, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için MHP'den Mersin milletvekili adayı olarak belirlenen 13 kişi için 13 kurban kesti.

MERSİN (AA) - Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Adayı Olcay Kılavuz, "Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Seçimi'ni inşallah başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Davamızın her zaman peşindeyiz." dedi.

Kılavuz, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşanılanları anımsatarak, şöyle devam etti:

"O gün 250 vatan evladı kahpece ve kalleşçe şehit edildi. Binlerce gazimiz oldu. MHP lideri o gece evinden çıkıp, 'Milliyetçi Hareket Partisine gidiyoruz' emrini verdi. O gece ayrıca seçilmiş hükumetin de yanındayız çağrısını yaptı. Darbe kabul edilemezdi, o gece MHP'nin ışıkları yandı. Hainlerin dünyaları başlarına yıkıldı. O süreçte liderimiz asla siyaset yapmadı. Biz vatanımızın, milletimizin ve devletimizin yanındayız. Hemen ardından Yenikapı ruhuyla perçinleşen irade devam ederek devlet yönetimindeki tıkanık sebebiyle bir anayasa değişikliği çalışmaları yapıldı. Nihayetinde millet olarak referanduma giderek, milletimiz takdirini ve tercihini kullandı. Şimdi de Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanı Seçimi'ni inşallah başarıyla ve zaferle tamamlayacağız. Davamızın her zaman peşindeyiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz her zaman daim eylesin."

Kılavuz, seçim çalışmalarına bugün itibariyle başladıklarını bildirerek, bu süreçten sonra her gün daha fazla çalışacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından, Kılavuz ve beraberindeki milletvekili adayları vatandaşlara karanfil attı.

