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MHP Muğla milletvekili adayları tanıtıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 14:56 | Son Güncelleme

MHP Muğla İl Başkanlığı'nca 24 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesi, 7 Muğla milletvekili adayı, düzenlenen toplantıyla partililere tek tek tanıtıldı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MHP Muğla İl Başkanlığı'nca 24 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesi, 7 Muğla milletvekili adayı, düzenlenen toplantıyla partililere tek tek tanıtıldı. MHP Muğla milletvekili adaylarının tanıtımı için parti binasında toplantı düzenlendi. Toplantıya 7 milletvekili adayı katıldı. MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, yaptığı konuşmada, seçimlerde yine kilit parti olacaklarını ve 'cumhur ittifakı'nın sandıktan başarıyla çıkacağını söyledi. Korkmaz, "Kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, hangi kirli ve karanlık hesabın içinde olursa olsun, Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye güçleri ve nefesleri yetmeyecektir. Milliyetçi hareket, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin bekasının koruyucusu ve güvencesi olarak yerini alacaktır" dedi. MHP'nin seçimde, 'cumhur ittifakı' içinde yer alacağını hatırlatan Başkan Korkmaz, listelerin hazırlanmasından sonra milletvekili adaylarının da belli olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: "Milliyetçi hareket, kadroları ve milletvekili adayları ile Türkiye'nin çimentosudur. Varlığı ve bütünlüğü ile milletimizin gönlünde yer tutan, birlik ve beraberliğimizin teminatı MHP kadroları dün olduğu gibi bugün de üzerine düşen milli görevleri yerine getirmeye hazırdır. Geçmişte vatanı kurtarmak için sergilenen milli uyanış, bugün yine bir beka tehdidi altında ülkemizi yeniden kurtuluşa taşıyacak iradeyi ortaya koyacaktır. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı sıkıntıları dikkate aldığımızda 'cumhur ittifakı'nın temelinde şekillenen tarihi ve milli mutabakata aziz milletimizin destek vereceğini düşünüyorum." Başkan Korkmaz'ın konuşmasının ardından milletvekili adayları mevcut milletvekili Mehmet Erdoğan, doktor Hacı Çelik, avukat Salih Soykan, danışman Hüseyin Kaan Kürşat Gönül, madenci Ertuğrul Avcı, iş insanı Serkan Şafak ve gazeteci Temel Irmak öz geçmişleriyle partililere tanıtıldı. Adaylar, teşkilat üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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MHP Muğla milletvekili adayları tanıtıldıMHP Muğla milletvekili adayları tanıtıldı
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