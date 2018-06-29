HABER

MHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldık (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 21:34 | Son Güncelleme

'MİLLET İRADESİNİ SAKATLAMAYA YÖNELİK HAREKET' MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Düzce'ye geldi.

MHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldık (2)

'MİLLET İRADESİNİ SAKATLAMAYA YÖNELİK HAREKET'
MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Düzce'ye geldi. AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itiraz üzerine kararı merakla beklediklerini ifade eden Yıldız, "Seçimin üzerinden 5 gün geçmesine rağmen sonuçların henüz alınmamış olması bizim için üzüntü sebebidir. Türk milleti pazar günü sandığa gitmiş ve iradesini yansıtmıştır. Bu irade çok açık şekilde tezahür ettiği halde ittifak yaptığımız parti yani Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı parti maalesef bir hakkın kullanımı adı altında millet iradesini sakatlamaya yönelik hareketlerde bulunduğu açıktır. Biz elbette herkesin hukukuna saygılıyız. Ancak yapılan iş hukuki tabiri ile bir hakkın suiistimali olarak görülüyor. Çünkü aradaki farkın kapanması mümkün değildir. Açıklamalarda her ne kadar 17 fark dendiyse de bu fark 175'tir. Sayılmayan sandık sayısı 315 civarındadır. Ancak bu sandıklardaki geçersiz oylar tekrar sayılacaktır. Bu farkın kapanması mümkün değildir" dedi.
'BİZ HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ'
Yıldız haklarını kimseye yedirmeyeceklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Bizim milletvekilimiz anasının ak sütü gibi helal oylarla temsilci olarak seçilmiştir. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Herkesin hakkına da saygılıyız. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Ancak, İl Seçim Kurulu'nun bir an önce karar vermesi gerekiyor. Bu kadar insan bu kadar partili heyecan içinde sonucu beklemektedir. Elbette bir hak kullanılabilir, itiraz yapılabilir ama sırf başkasına zarar vermek adına kullanılıyorsa bunu kanun da kabul etmez. Hakimlerimize ve kurula güveniyoruz. Milletin iradesi yönünde karar çıkacağına eminiz. Bazılarının gösterdiği gibi ittifak partileri birbirine düştü, aralarında husumet çıktı, bu böyle bir şey değil. Bu hak aramadır. Elbette diğer parti de MHP de haklarını sonuna kadar arayacaktır. Ancak, biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü, Düzce halkı bizim vekilimizi temsilci olarak seçmiştir. Bunu kimse değiştirmez, inşallah sonuçlarda böyle çıkacaktır."

FOTOĞRAFLI

MHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldık (2)MHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldık (2)

PARTNEROltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!Oltu taşından yapıldı... Fiyatı dudak uçuklatıyor!
MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıtMHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyorKabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt

MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Son dakika: AK Parti'de kongre tarihi belli oldu

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

Muharrem İnce'den YKS sınavına girecek öğrencilere mesajlar

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

İYİ Parti kurucularından Hayrettin Bulut istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.