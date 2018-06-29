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MHP MYK üyesi Alperen: Alın terimizle oylarımızı aldık

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 17:56 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılırken, MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, sonucun neticelenmesini beklediklerini belirterek, "Biz alın terimizle helal ve organik olarak oylarımızı aldık.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, AK Parti’nin itirazı üzerine oylar yeniden sayılırken, MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, sonucun neticelenmesini beklediklerini belirterek, "Biz alın terimizle helal ve organik olarak oylarımızı aldık. Düzce tercihi yaptı ve Ümit Bey'i milletvekili seçti. Biz bunu kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerde yitirmeyeceğiz" dedi.

Düzce'de, milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti 2, MHP ise 1 vekil çıkardı. AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine oylar yeniden sayılırken, İl Seçim Kurulu'nun kararı bekleniyor. Düzce'ye gelen MHP MYK üyesi, avukat Bahadır Alperen açıklamalarda bulundu. Aradaki oy farkının 175 olduğunu ve bunun resmi olarak kayıt altına alındığını belirten Alperen, şunları söyledi:

"Sosyal medyadan yapılan 'Bu iş bitmedi, 3-0 oldu, fark 3'e düştü, 5'e düştü' şeklinde laflara itibar edilmemelidir. Fark 175'tir ve belge altına alınmıştır. O belgelerin bir an önce YSK'dan ve İl Seçim Kurulu'ndan neticelenmesi ve Ümit Yılmaz'ın bir an önce Ankara'da Düzce'nin şerefli bir milletvekili olarak temsil edilmesi gerekmektedir. Birtakım baskılar yapılmaktadır. 'Cumhur ittifakı'nı zedeleyici şekilde yapılan baskılar hoş karşılanmamaktadır. Devlet Bahçeli Bey'in önüne, makamına güncel olarak Düzce ile alakalı malumat gidiyor. Kendisi Düzce'ye önem veriyor ve Ümit Bey'in gelmesini bekliyor. Biz alın terimizle helal ve organik olarak oylarımızı aldık. Düzce tercihi yaptı ve Ümit Bey'i milletvekili seçti. Biz bunu kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerde yitirmeyeceğiz. Ümit Yılmaz'ı şahsen Ankara'ya götüreceğim ve milletvekilliği rozetini ben takacağım. MHP'nin emaneti bizdedir. Hukuki alanda Ümit Bey'in milletvekili olması için ne gerekiyorsa yapılacaktır."

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