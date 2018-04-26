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MHP MYK üyesi Kalın da aday adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

MHP’nin 18 Mart’ta yaptığı kurultayda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen ve aynı zamanda Kadın Kolları İl Başkanlığı da yapan Serap Şule Kalın da milletvekili aday adaylığını açıkladı.

MHP MYK üyesi Kalın da aday adaylığını açıkladı

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- MHP’nin 18 Mart’ta yaptığı kurultayda Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen ve aynı zamanda Kadın Kolları İl Başkanlığı da yapan Serap Şule Kalın da milletvekili aday adaylığını açıkladı.
MHP Kayseri’de İl Başkanı Baki Ersoy’un ardından MYK Üyesi ve Kadın Kolları İl Başkanı Serap Şule Kalın da 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde Kayseri’den milletvekili aday adaylığını açıkladı. Kalın, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Kıymetli Genel Başkanım Devlet Bahçeli Beyefendi’nin büyük bir onur payesi olan talimat ve müsaadeleriyle 27'nci dönem milletvekili aday adaylığına başvuru yapacağımı değerli dava arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza, dostlarıma, arkadaşlarıma, sevdiklerime, sevenlerime ve Kayserili hemşehrilerime ilan etmekten gurur ve onur duyarım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygı ve Sevgilerimle” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Kalın, MHP Merkez Karar Yürütme Kurulu’ndaki görevine devam edeceğini belirterek, “Buradaki görevimizde aday adaylığı için ayrılmamıza gerek yok. Her koşulda görevimizi sürdüreceğiz. Kadın Kolları İl Başkanlığı’ndan da MYK üyesi seçildikten sonra zaten ayrılmıştım. Burada da yeni arkadaşlarımız görev yapacak. Her zaman Ülkücü hareketin emrindeyiz, göreve gelecek arkadaşlarımızın da yanındayız” dedi.

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