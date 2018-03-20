MHP MYK üyesi Yalçın:

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde MHP, üzerinde algı çalışmaları yapılan, parçalanmak ve ele geçirilmek istenen parti görünümünden hızla uzaklaşarak Türkiye'de siyasetin dominant aktörü konumuna yükseldiğini büyük kurultayı ile göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 12. Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirildiğini belirterek, MHP için her zaman kurultayların bambaşka anlamı, bambaşka havası olduğunu, adeta bir bayram havasında geçtiğini vurguladı.

"Kurultayımızda, her bir gönüldaşımızın enerjisi aynı potada eriyerek, bütün Türkiye'nin ufuklarını kaplayan dev bir sinerjiye dönüşmüştür." ifadesini kullanan Yalçın, şunları kaydetti:

"Partimizin bütün kurultaylarındaki coşku ve heyecana bir sonraki menzile yürümek için belirlenen hedefler eklendiğinde, her defasında olağanüstü atmosferler hasıl olmuştur.

İşte kurultayımız da bu olağanüstü nitelikteki kurultaylardan biri olmuştur. 15 Temmuz ihanet kalkışmasından sonra ise Genel Başkanımızın akil ve büyük devlet adamı hususiyetlerini yansıtan tarihi çıkışları, geçmişte yaşadığımız meşum süreci bambaşka istikamete çevirmiştir.

Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde MHP, üzerinde algı çalışmaları yapılan, parçalanmak ve ele geçirilmek istenen parti görünümünden hızla uzaklaşarak Türkiye'de siyasetin dominant aktörü konumuna yükseldiğini büyük kurultayı ile göstermiştir.

Kurultayımız aynı zamanda Türk milliyetçiliği fikriyatının maşeri vicdana sindiğini, toplumun bütün kesimlerinde Türkiye'nin bekası için müthiş bir bilinçlenmenin yaşandığını görmenin bahtiyarlığıdır."