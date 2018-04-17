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MHP Osmaniye İl Başkanı Loş: "Seçime hazırız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 13:56 | Son Güncelleme

MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş, seçime hazır olduklarını söyledi.Loş, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’de yapılması gerektiğini açıklamasıyla ilgili olarak, "Türk ve Türkiye düşmanlarının at oynatmaya çalıştığı şu günlerde liderimiz her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarına gereken dersi en makul, en akılcı, en demokratik şekilde 26 Ağustos erken seçim diyerek vermiştir” dedi.MHP İl Başkanı Loş, açıklamasında şunları kaydetti:"Ülkemizin 16 Nisan halk oylamasıyla onaylanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine herhangi bir gecikme olmaksızın geçmesi milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır.

MHP Osmaniye İl Başkanı Loş: "Seçime hazırız"

MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş, seçime hazır olduklarını söyledi.
Loş, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018’de yapılması gerektiğini açıklamasıyla ilgili olarak, "Türk ve Türkiye düşmanlarının at oynatmaya çalıştığı şu günlerde liderimiz her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti düşmanlarına gereken dersi en makul, en akılcı, en demokratik şekilde 26 Ağustos erken seçim diyerek vermiştir” dedi.
MHP İl Başkanı Loş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Ülkemizin 16 Nisan halk oylamasıyla onaylanan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine herhangi bir gecikme olmaksızın geçmesi milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal almıştır. Öngörüleriyle geleceğe ışık tutan liderimiz önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek önlemleri sorumluluk ve şuurla almak suretiyle Türk milletinin önünü açmıştır. Bugüne kadar ne söylediyse çıkan liderimizin bugün yine erken seçim kararı alması Türk milletinin menfaatine olacak, Türkiye düşmanlarının, ayak oyunu oynayanların sonu olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi kurulduğu günden bugüne kadar ülke menfaatleri konusunda kararlar almış oynanan ve oynanmaya çalışılan senaryoları bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Osmaniye il, ilçe, kadın kolları ve ocak teşkilatları olarak liderimizin işaret ettiği 26 Ağustos Pazar günü seçimler yapılsın kararına sonuna kadar katılıyor ve seçime hazır olduğumuzu belirtiyoruz."

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