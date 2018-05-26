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MHP seçim beyannamesi açıklanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenecek MHP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nı takip edecek partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenecek MHP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nı izleyecek partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.

Salonda Bahçeli'nin konuşma yapacağı platformun arkasına Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile MHP bayrağı, Bahçeli ve partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in posterleri asıldı.

Platformdaki ekranlarda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı, "Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganı yer aldı.

Salonda davetlilerin oturduğu tribünlere de üzerinde "Cumhur İttifakı Güven ve Huzurun Teminatı", "Cumhur İttifakı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Milli Bekanın Teminatı" ile "Cumhur İttifakı Geleceğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Mutlu Kadın, Huzurlu Türkiye'nin Teminatı" ve "Cumhur İttifakı İstikrarlı Yönetimin Teminatı" yazılı afişler asıldı.

Salonda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı "Cumhur İttifakı", "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar çalınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
aday tanıtımı MHP seçim beyannamesi

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