MHP seçim beyannamesi açıklanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla düzenlenecek MHP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nı izleyecek partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na alınmaya başlandı.
Salonda Bahçeli'nin konuşma yapacağı platformun arkasına Türk Bayrağı ve Atatürk posteri ile MHP bayrağı, Bahçeli ve partinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in posterleri asıldı.
Platformdaki ekranlarda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı, "Cumhur İttifakı Millet Aklı" sloganı yer aldı.
Salonda davetlilerin oturduğu tribünlere de üzerinde "Cumhur İttifakı Güven ve Huzurun Teminatı", "Cumhur İttifakı Bin Yıllık Kardeşliğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Milli Bekanın Teminatı" ile "Cumhur İttifakı Geleceğin Teminatı", "Cumhur İttifakı Mutlu Kadın, Huzurlu Türkiye'nin Teminatı" ve "Cumhur İttifakı İstikrarlı Yönetimin Teminatı" yazılı afişler asıldı.
Salonda MHP'nin seçim çalışmalarında kullanacağı "Cumhur İttifakı", "Duysunlar MHP'nin sesini", "Bütün oyunları bozun uşaklar", "Üç hilal ezeli ebede bağlar", "MHP umuttur gönülde taçtır" ve "MHP var oyunu bozar" ile "Tekbir diyek, hak bir diyek marşı" adlı şarkılar çalınıyor.
71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu
Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı
Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Okuyucu Yorumları 0 yorum