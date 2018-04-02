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MHP seçimlere hazır

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde MHP divan toplantısı yapıldı.Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilçe divan toplantısına İl Başkanı Tevfik Topçu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu ve partililer katıldı.

MHP seçimlere hazır

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde MHP divan toplantısı yapıldı.
Yenişehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ilçe divan toplantısına İl Başkanı Tevfik Topçu, MYK Üyesi Fevzi Zırhlıoğlu ve partililer katıldı. Eski ilçe başkanı ve emekli müftü Zekeriya Kılıç’ın Kur’an tilaveti ile başlayan divan toplantısında konuşan İlçe Başkanı Arif Eren, hiç birisinin makam ve mevki peşinde koşmadıklarını belirterek, “Bizim günlük hesaplarımız yok. Milliyetçi ve ülkücüyüz. Milliyetçiliğin ve ülkücülüğün adresi MHP’dir. Dün olduğu gibi bugün de devletimizi parçalamaya çalışıyorlar. Şer ittifakları yarın da boş durmayacak. Ancak bu ülkede bir tek ülkücünün kalması halinde bu ülkeyi asla böldürmeyeceğiz. Buna kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.
İlçe Kadın Kolları Başkanı Pervin Varol da, MHP’li kadınlar olarak verilen her görevi yerine getirmek içim canla başla çalışacaklarını söyledi.

MHP seçimlere hazır

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