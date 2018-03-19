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MHP Selçuklu İlçe yönetimi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2018 16:09 | Son Güncelleme

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ve yönetim kurulu üyeleri, dün yapılan kurultay sonrası görevlerinden istifa etti.

MHP Selçuklu İlçe yönetimi istifa etti

KONYA, (DHA)- MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ve yönetim kurulu üyeleri, dün yapılan kurultay sonrası görevlerinden istifa etti.
MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dün Ankara'da yapılan partisinin kurultayına katıldı. Çipan, kurultay sonrası ilçe yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, istifa etti. Çipan, ''Gördüğüm lüzum üzerine MHP Selçuklu İlçe Başkanlığı görevinden, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

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MHP Selçuklu İlçe yönetimi istifa etti

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