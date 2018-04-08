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MHP Sinop İstişare Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 20:19 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop 7.

MHP Sinop İstişare Toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sinop 7. İl İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.
Bir düğün salonunda yapılan toplantıda konuşan MHP Sinop İl Başkanı Ali Çakır, "Milli beka namustur, varoluştur. Nitekim değişmez, değiştirilmesi dahi imkansız kabulümüz budur. Millet ve devlet olarak varlığımızın kesintiye uğramadan sürmesi ana gayemizdir. Milli beka bizim için hafife alınamayacak ölüm kalım meselesidir. Türkiyemiz bugün milli bekanın tehdit altında olduğu çok hassas ve tehlikeli bir süreçten geçerken, Milliyetçi Hareket Partisi duruşunu şuurla göstermiş, tavrını ve tercihini bir kez daha çok net ilan etmiştir. Biliyor ve görüyoruz ki, muhatap olduğumuz beka sorunları çok ciddidir, üstelik hızla tarihi dönüm noktasına, hayati bir yol ayrımına gitmektedir. İhanet ve husumet giderek tesir alanını genişletmektedir. Artık hayati nitelikli iki seçenekle karşı karşıya olduğumuz çok iyi bilinmelidir: Ya ülkemize biçilmek istenen kefeni onursuzca kabulleneceğiz ya da bu kefeni parçalayarak hainlerin başına geçireceğiz. Ya hain saldırı ve kuşatmalar karşısında boyun eğip, istiklal ve istikbal mücadelesinde yenik düşeceğiz ya da milli birlik ruhuyla, kutlu bir diriliş ufkuyla derlenip toparlanıp, mutlu millet, güçlü devlet hedefimize sahip çıkacağız” dedi.
Toplantıya MHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Hasan Demir, İl Kadın Kolları Başkanı Cemile Tekin, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emre Karagülle, Erfelek İlçe Başkanı Hikmet Çınar, Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Gerze İlçe Başkanı Ercan Aydirek, Dikmen İlçe Başkanı Ahmet Yıldız ve Boyabat İlçe Başkanı Mehmet Fevzi Erdoğan katıldı.

MHP Sinop İstişare Toplantısı

MHP Sinop İstişare Toplantısı

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