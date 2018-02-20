MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, özellikle Adana ve Antalya'da vuku bulan çocuk istismarlarının, duyan herkesi, düşünen ve duygu sahibi her vatan evladını infiale sürüklediğini söyledi.

"Söylemeye dilimin varmadığı, anlatmaya gücümün ve takatimin yetmediği en rezil, en çarpık, en menfur suçlar kadınlara, bebeklere, çocuklara karşı işlenmiş ve işlenmektedir." ifadesini kullanan Bahçeli, milletin tamamının, çocuklara yönelik cinsel saldırılara nefret, öfke ve bedduayla tepki gösterdiğini vurguladı.

Bahçeli, "Çocukların cinsel istismara uğramasını nasıl izah, nasıl ifade edeceğiz? Bir sapığın günahı mı diyelim? Bir manyağın suçu mu sayalım? Bir pedofili vakası mı görelim? Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden, söyler misiniz bana nasıl bahsedelim?" sorularını yöneltti.