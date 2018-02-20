HABER

MHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 12:05 | Son Güncelleme

Genel Başkan Bahçeli: (1) - "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır" - "Son günlerde medyaya yansıyan cinsel istismar vakalarını derin bir sızıyla lanetliyorum. Parti olarak yapılacak her hukuki ve yasal düzenlemeye sonuna kadar destek vereceğiz" - "(Milli Mutabakat Komisyonu) Yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ediyorum. TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, özellikle Adana ve Antalya'da vuku bulan çocuk istismarlarının, duyan herkesi, düşünen ve duygu sahibi her vatan evladını infiale sürüklediğini söyledi.

"Söylemeye dilimin varmadığı, anlatmaya gücümün ve takatimin yetmediği en rezil, en çarpık, en menfur suçlar kadınlara, bebeklere, çocuklara karşı işlenmiş ve işlenmektedir." ifadesini kullanan Bahçeli, milletin tamamının, çocuklara yönelik cinsel saldırılara nefret, öfke ve bedduayla tepki gösterdiğini vurguladı.

Bahçeli, "Çocukların cinsel istismara uğramasını nasıl izah, nasıl ifade edeceğiz? Bir sapığın günahı mı diyelim? Bir manyağın suçu mu sayalım? Bir pedofili vakası mı görelim? Çocukları istismar edilmiş bir milletin gelecek ülkülerinden, söyler misiniz bana nasıl bahsedelim?" sorularını yöneltti.

Çocuklarına yan gözle bakılan, cinsel obje görülen, evlilik yaşıyla ilgili toto oynar gibi görüşler paylaşılan bir milletin hüznü ve hüsranının dağlar kadar olduğunu dile getiren Bahçeli, "Bu hüznün dağıtılması şarttır.
Müslüman Türk milletinin içinden hasbelkader çıkmış sapıkların çocuklarımıza, kadınlarımıza kıymaları, onların hayatlarını zindana çevirmeleri hepimiz adına utanç vericidir. Bu da bir beka sorunudur, üstesinden gelinmesi mecburiyettir." dedi.

-"Sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır"

"Çocuklarımızı kör kuyularda, şiddet sağanağında, istismar vahşiliğinde bir başlarına bırakamayız, alçaklara, namussuzlara, canilere asla teslim edemeyiz.
Allah şahit olsun ki teslim de etmeyeceğiz.
Çocuğa sahip çıkamazsak, medeniyetimizle övünmeye hakkımız, insanlığımızla gururlanmaya yüzümüz kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli şöyle devam etti:

"Kadına el kalktığı müddetçe, çocuklarla ilgili cinsel istismar suçları duyulduğu sürece ne demokrasiden, ne özgürlükten, ne de insanlıktan bahis açmak imkansızdır, deli saçmasıdır.
Türkiye'de;
yalan rayiç değildir, hıyanet mültezim değildir, hak meçhul değildir.
Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller hunhar hiç değildir, olmayacaktır.
Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye süratle tedavi edilmelidir.
Sapıklara müsamaha asla gösterilmemelidir.
Ve de bunlara hayat haram edilmeli, gün yüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir.
Anlaşılan odur ki kadına yönelik şiddeti durdurmak, çocuklara yönelmiş saldırıları engellemek için yapılmış yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir.
Şiddet devam etmektedir.
İstismar ve tecavüz vakaları frensiz ilerlemektedir.
Bu selin önüne geçmezsek bu yangına son vermezsek meçhul akıbetlere sürüklenmemiz kaçınılmazdır.

Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli ya da kurulacak bir darağacında boğazına yağlı urgan dolanmalıdır.
Kim olursa olsun, sübyancı şerefsizler iki cihanda da hasmımızdır.
Kadınları hedefine almış namert ve kanlı niyetler yok edilmeye mahkumdur."

Bahçeli, son günlerde medyaya yansıyan cinsel istismar vakalarını derin bir sızıyla lanetlediğini belirterek, "Parti olarak, yapılacak her hukuki ve yasal düzenlemeye sonuna kadar destek vereceğimizi huzurlarınızda kararlılıkla açıklıyorum.
Toplum hayatımızı sapıklardan ayıklamak, kudurmuş ilkellerden arındırmak amacıyla her sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ve ilan ediyorum." diye konuştu.

-"Yarın TBMM'ye sunulacak"

MHP ile AK Parti arasında yapılan ittifak görüşmelerinin tamamlandığını, Milli Mutabakat Komisyonunun 14 Şubat Çarşamba günü son toplantısını gerçekleştirdiğini anımsatan Bahçeli, toplantıların başarılı, özverili ve samimi bir havada geçtiğini; komisyonun 9 defa toplandığını, 22 saat 45 dakika çalıştığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçen pazar günü yaptıkları oldukça verimli ve yararlı görüşme neticesinde de yapılacak yasal düzenlemelerin son şeklinin verildiğini bildiren Bahçeli, yarın, iki partiyi temsilen iki komisyon üyesinin basın toplantısı düzenleyerek ittifakın boyut ve hukuki muhtevası hakkında millete bilgi vereceğini ve 26 maddelik yasa teklifini TBMM'ye sunulacağını söyledi.

Bahçeli, Milli Mutabakat Komisyonu üyelerine teşekkür ederek, "Elbette yapıcı tavırlarıyla destek ve katkısını sürekli gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na huzurlarınızda içtenlikle teşekkür ediyorum. TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin ve 2019 yılını kapsayacak milli ittifakın milletimize, ülkemize, partilerimize ve demokrasimize hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

(Sürecek)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Devlet Bahçeli kanun teklifi Milli Mutabakat Komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Saadet zinciri kurana kötü haber

Saadet zinciri kurana kötü haber

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

İlginizi Çekebilir

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti - MHP ittifakının adı belli oldu!

AK Parti - MHP ittifakının adı belli oldu!

Bahçeli’den AK Parti MHP ittifakına ilişkin açıklama

Bahçeli’den AK Parti MHP ittifakına ilişkin açıklama

Bakan Çelik: 'Üyelik perspektifi vereceğiz' desinler, bütün fasılları açmaya hazırız

Bakan Çelik: 'Üyelik perspektifi vereceğiz' desinler, bütün fasılları açmaya hazırız

Arıkan Partisinin Felahiye Kongresine katıldı

Arıkan Partisinin Felahiye Kongresine katıldı

CHP’li Bektaşoğlu, işsizlik için araştırma komisyonu kurulması önergesi verdi

CHP’li Bektaşoğlu, işsizlik için araştırma komisyonu kurulması önergesi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir süre sonra Afrin kuşatmasına geçilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir süre sonra Afrin kuşatmasına geçilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.