MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Esad yanılıp yenilip Afrin'e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır." dedi. Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 32. gününe girildiğini belirten Bahçeli, şehitleri rahmetle ve minnetle andı, tedavisi süren kahraman gazilere şifa diledi. Bahçeli, "CHP Parti Meclisine seçilen bir şahsın 'Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim, şehitler ölmez vatan bölünmezden tiksindiğim kadar' hakaretini ayaklarımın altında çiğniyor ve diyorum ki; sevseler de sevmeseler de, beğenseler de beğenmeseler de, şehitler ölmez vatan bölünmez. Bayrak inmez, ezan dinmez.

Bunlar YPG'ye meftun, PKK'ya vurgun, şehitlere suskundur.

Bunlar FETÖ'ye hayran, milli şuura hasımdır.

Ve de bunların Atatürk'le yolları ayrılmış; kimisi Pensilvanya'ya, kimisi Kandil'e, kimisi de PYD/YPG üzerinden Washington'a hızla dümen kırmıştır." diye konuştu. Mehmetçik Afrin'de başarıyla ilerledikçe Türkiye içindeki müstevli kalıntılarının telaşlandığını, iftira ve ihanet mangasındaki yerlerini soluk soluğa aldığını ifade eden Bahçeli, "Ederi bir dolar olanlar da satılmışlıklarını unutarak bize küstahça, çok kaba bir dille, ağır ifadelerle sataşmaya kalkışmaktadır.

Gandisini, muhasebecisini, muhallebicisini bilmem; yaptıklarıyla küçülenler kirli sözlerle büyüyeceklerini asla zannetmesinler." değerlendirmesini yaptı.

Afrin'in terörden mutlaka arındırılacağını ve ay yıldızlı al bayrağın hak ettiği yükseğe, istiklalin manzum eseri eşliğinde eninde sonunda gururla çekileceğini dile getiren Bahçeli, "Afrin'den geri dönüş, beka davasından en ufak taviz yoktur, olmamalıdır.

YPG'nin kadınları silahlandırması, çocuklara silah dağıtması, masumları kalkan olarak kullanması, sivillerin arasına gizlenme çabası, inanıyorum ki hiçbir işe yaramayacaktır." diye konuştu. - "Kimsenin toprağında gözümüz yok" Bahçeli, ABD'nin tavrı ne olursa olsun terörün Afrin'deki başının ezileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Esad ise yanılıp yenilip Afrin'e girerse, PKK/PYD/YPG ile aynı cepheye düşerse elbette ki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacaktır. Afrin, Şam yönetiminin aklına yeni mi gelmiştir? Bu nasıl bir çelişkidir? Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıdır. Meselenin bu kısmında bir kuşkumuz, bir tereddüdümüz yoktur. Ancak Esad, kendi topraklarından milli bekamıza yönelen terör tehdidiyle başa çıkmak için herhangi bir irade bu zamana kadar göstermiş değildir.

Esad'ın PKK/PYD'yle birlikte Türkiye'ye karşı Afrin'de açık tavır alması felakete davetiye, Suriye'nin bölünmesine açık çek işlevi görecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı'yla telefon diyaloğu ve bu vesileyle Suriye'yi uyarması son derece makul ve yerinde bir müdahaledir.

Suriye'nin kuzeyi fillen ve uzun bir süredir terör örgütleri tarafından istilaya uğramıştır.

Peki Esad neredeydi?

Hangi sivil ve masumları bombalıyordu? Afrin'de sayıları 13 bini bulan teröristin varlığı iddia ediliyorken, bunların yuvalanmasına, yerleşmesine, sözde kanton kurmalarına hangi mantık ve mağlup olmuş vicdanla sessiz kalındı?

Türkiye, Afrin'de bir savaşın tarafı değil, terörle haklı bir mücadelenin içindedir.

Suriye yönetiminin, Türk ordusuna işgalci demesi de yalnızca hezeyan ve seviyesizliktir.

Asıl kimlerin işgale heveslendiği ortadadır. Kimsenin toprağında gözümüz yoktur ama kimsenin de topraklarımızda gözünün olmaması tarihi, hukuki ve ahlaki bir mükellefiyettir.

Şayet gözü olan varsa herkes bilmelidir ki o gözü çıkarmasını, o göze çomak sokmasını çok iyi bilir, çok da iyi yaparız."

- NATO'ya eleştiri ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün, kendi ülkesinin kongresine sunduğu bir raporda PYD/YPG'nin Suriye'de muhtemel bir otonom bölge arayışında olduğunun tespit edildiğini aktaran Bahçeli, ABD'nin Suriye'deki temel hedefinin PKK/PYD terör örgütünü sözde meşru bir yönetim kılıfına sokmak olduğunun artık sır olmadığını söyledi. Devlet Bahçeli, Kuzey Irak modelinin, Kuzey Suriye'ye uyarlanma hazırlığının medyaya bile yansıdığını ifade ederek, PKK/YPG'ye binlerce tır dolusu silah yardımı yapan, bununla da yetinmeyip 550 milyon dolar bütçe ayıran Beyaz Saray yönetiminin, Suriye'nin bölünmesini hedeflediğinin anlaşıldığını belirtti. "Türkiye'ye, terör örgütü PKK/PYD'ye orantılı ve ölçülü karşılık vermesi konusunda tavsiyelerde bulunan NATO Genel Sekreteri bu olan bitene ne diyecektir?" diye soran Bahçeli, "NATO, orantısız bir ahlak kaybıyla bize sınır çizmeyi bırakmalı, terör örgütlerine karşı sesini yükseltmeli, safını belirlemelidir.

NATO üyesi Türkiye midir, yoksa PKK/PYD midir? Müttefiklik hukukunun namusunu kirletenler kimin değirmenine, hangi maksatla su taşımaktadır?

Bu şartlar altında kötü günümüzde yanımızda olmayan NATO'yu iyi günümüzde ne yapalım, neyine umut bağlayalım?" dedi.

YPG'yi kuran düşman zihniyetle PKK'yı kiralayan ve kullanan sefil anlayışın bir ve aynı olduğunun altını çizen Bahçeli, "ABD'nin bunu bilmemesi mümkün değildir.

NATO'nun bu gerçekleri yeni duyması da aklın inkarıdır.

PKK eşittir PYD, o da eşittir YPG'dir.

FETÖ de bunların bir diğer kanlı ve hain kardeş örgütüdür." diye konuştu. - "5 bin tırla ciklet ve şekerleme mi gönderdi" MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD'li bir bakanın, PYD/YPG'ye silah verdiklerini, başka bir bakanın da ağır silah vermediklerini iddia ettiğini anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdu: "Silahın ağırı hafifi olmaz, nitekim silah silahtır. Terör örgütünün kanlı cinayetleri, bilhassa ABD ve Rus menşeli silahlarla işlenmiştir. ABD'li bakanların ya birbirinden haberi yoktur ya da bunlar Türk milletini ahmak yerine koyacak kadar rezilliğe gömülmüşlerdir. ABD, 5 bin tırın içerisinde PKK/PYD'li teröristlere ciklet ve şekerleme mi göndermiştir? Kimse aklımızla alay etmesin. Biz neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Türk milletinin arkasından ne oyunlar çevrildiğinin farkındayız.

Bizim karnımız vaatlere toktur. Ayinesi iştir kişinin, lafına bakılmayacaktır. PKK/PYD'ye verilen destek kesilmeden, ülkemize Suriye konusunda verilen sözler yerine getirilmeden, FETÖ konusunda taleplerimiz karşılanmadan ABD ile varolan ilişkilerin ileri seviyeye taşınmasını beklemek aşırı iyimserlik, hatta saflıktır. Türkiye sınır ötesindeki terör varlığının imhasına yönelik kararlı bir duruş sergilemektedir. Fırat'ın batısı ya da doğusu fark etmeyecek, terör tehdidi tamamıyla ortadan kalkıncaya kadar mücadele Allah'ın izniyle devam edecektir.

Elbette ABD sözlerini yerine getirip sorumlu bir davranış sergilemeye başlar ve teröristlere verdiği yardımı keserse ilişkilerimizin düzelmesi kolaylaşacaktır.

Bunun için öncelikle sorumluluk ABD'nin sırtındadır." - "Gazi yakınları memur kadrosuna geçirilsin" TBMM'de, geçen yıl kasım ayında kabul edilen kanunla gazilerin "hizmetli" unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine "memur" unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmasının düzenlendiğini hatırlatan Bahçeli, şehit ve gazi yakınlarının da "memur" unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları görüşünde olduklarını bildirdi.