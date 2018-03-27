HABER

MHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 11:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: (1) - "Türkiye’nin terörle mücadelesinde meşru hedefleri Fırat’ın doğusuna taşınarak; Suriye, ardından Irak sınır bölgemiz terörden tamamıyla arındırılmalıdır. Bunun başka bir çare ve çıkış yolu kalmamıştır" - "Terörle yaşamaya alışmayacağız. Tehlikeleri sineye çekmeyeceğiz. Tehditleri olağan görmeyeceğiz" - "Türkiye’nin itibarını sarsmak, istikrarını bozmak, tecrit ederek yalnızlığa itmek için ihanet cephesi açanlar, inançla söylüyorum ki hesapları kursaklarında kalarak, yine kaybedeceklerdir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin terörle mücadelesinde meşru hedefleri Fırat’ın doğusuna taşınarak; Suriye, ardından Irak sınır bölgemiz terörden tamamıyla arındırılmalıdır. Bunun başka bir çare ve çıkış yolu kalmamıştır." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinde ilk defa iki komşu ülkede eş zamanlı askeri harekat icra ettiğini, teröre karşı üç cephe açtığını ve büyük başarılar kazandığını belirtti.

Güney sınırları boyunca hainlerin barınmasına, yuvalanmasına, Türkiye’yi tehdit etmelerine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Tel Rıfat’tan Sincar’a, Ayn El Arap’tan Kandil’e kadar adım adım, aşama aşama, köşe bucak teröristler bulunup yok edilmelidir.
Suriye’yle olan 911 kilometrelik sınırımız, Irak’la olan 350 kilometrelik sınır hattımız mutlaka emniyete alınmalı, güvenlik mutlaka temin edilmelidir." diye konuştu.

"Terörle yaşamaya alışmayacağız.
Tehlikeleri sineye çekmeyeceğiz.
Tehditleri olağan görmeyeceğiz." diyen Bahçeli, "Milli bekamıza yönelen saldırı ve tahrikleri alttan almayacağız.
Devlet milletiyle ele ele vermiş, barbarlara, vandallara, insanlık düşmanlarına hayatı zehir ve zindan etmek için seferber olmuştur.
Bu seferberlikte MHP, milli sorumluluğunun idrakiyle gereken her desteği, gereken her katkıyı verecek, sonu sefa da olsa, cefa da olsa Türk milletinin yanında sapasağlam duruş gösterecektir." değerlendirmesini yaptı.

-"Öleceksek de adam gibi ölelim"

Afrin’den sonra sıranın diğer terör yuvalarına geleceğini belirten Bahçeli, "İnşallah da gelecektir. Türkiye’nin terörle mücadelesinde meşru hedefleri Fırat’ın doğusuna taşınarak, Suriye, ardından Irak sınır bölgemiz terörden tamamıyla arındırılmalıdır. Bunun başka bir çare ve çıkış yolu kalmamıştır." ifadesini kullandı.

PKK/PYD’nin nihai amacının Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:

"Terör koridoru, Suriye iç savaşı sonrası yeni siyasi yapıda, Barzani modeli örnek alınarak özerk bölgeye dönüştürülecek, ileride de terör devleti kurmanın şartları doğacaktır.
Amaç budur, hesap budur, plan budur.
Türkiye bu hain hesapları boş çıkarmaya azimlidir, kararlıdır, buna da gücü yetecektir.
Ancak, bu konuda PKK/PYD’nin en büyük destekçisi, ne yazıktır ki dost ve müttefik bildiğimiz ABD'dir."

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amerika PKK/PYD teröristleriyle stratejik ortaklık yapmakta, bu hainleri silahlandırmakta,
bu bölgelerde terör ordusu kurmaya çalışmakta,
PKK/PYD’nin emellerine hizmet etmektedir.
Kontrollü istikrarsızlık ABD’nin bölgedeki stratejik tercihidir.
Belirli aralıklarla ABD’li asker veya sivil yöneticilerden yapılan gergin ve travmatik açıklamalar buna işaret etmektedir.
Türkiye ve Türklükle kapanmamış hesabı ve kuyruk acısı olanlar,
Sevr özlemiyle yanıp tutuşanlar,
Türkiye düşmanlığından iç politikada rant elde etme hesabı yapanlar,
Türk tarihini karalamak ve mahkum etmek için seferber olanlar, Türkiye’nin itibarını sarsmak, istikrarını bozmak, tecrit ederek yalnızlığa itmek için ihanet cephesi açanlar, inançla söylüyorum ki hesapları kursaklarında kalarak, yine kaybedeceklerdir.

Türk milleti hıyanete teslim olmayacaktır.

Türkiye, terörizmi kullanan dost görünümlü hasımların oyuncağı olmayacak, egemenlik ve güvenlik haklarını zedeletmeyecektir.
CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK, PYD ve diğer yedekleri cumhurun ittifak andını bozamayacaklardır.
Unutmayın ki yaşayacaksak adam gibi yaşayalım.
Öleceksek de adam gibi ölelim.
Var olacaksak tam bağımsız kalalım."

(Sürecek)

Tel Rifat operasyonu başladı! Tel Rifat operasyonu başladı!
Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!
TSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyorTSK, Halep'te YPG hedeflerini vuruyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrin Devlet Bahçeli ırak meşru hedef sınır Suriye

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

Survivor Ekstra'da Acun Ilıcalı sosyal medyaya ateş püskürdü! 'Bu ülkenin kanayan yarası'

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile telefonla görüştü

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.