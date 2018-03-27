MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin terörle mücadelesinde meşru hedefleri Fırat’ın doğusuna taşınarak; Suriye, ardından Irak sınır bölgemiz terörden tamamıyla arındırılmalıdır. Bunun başka bir çare ve çıkış yolu kalmamıştır." dedi.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinde ilk defa iki komşu ülkede eş zamanlı askeri harekat icra ettiğini, teröre karşı üç cephe açtığını ve büyük başarılar kazandığını belirtti.

Güney sınırları boyunca hainlerin barınmasına, yuvalanmasına, Türkiye’yi tehdit etmelerine kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeli, "Tel Rıfat’tan Sincar’a, Ayn El Arap’tan Kandil’e kadar adım adım, aşama aşama, köşe bucak teröristler bulunup yok edilmelidir.

Suriye’yle olan 911 kilometrelik sınırımız, Irak’la olan 350 kilometrelik sınır hattımız mutlaka emniyete alınmalı, güvenlik mutlaka temin edilmelidir." diye konuştu.

"Terörle yaşamaya alışmayacağız.

Tehlikeleri sineye çekmeyeceğiz.

Tehditleri olağan görmeyeceğiz." diyen Bahçeli, "Milli bekamıza yönelen saldırı ve tahrikleri alttan almayacağız.

Devlet milletiyle ele ele vermiş, barbarlara, vandallara, insanlık düşmanlarına hayatı zehir ve zindan etmek için seferber olmuştur.

Bu seferberlikte MHP, milli sorumluluğunun idrakiyle gereken her desteği, gereken her katkıyı verecek, sonu sefa da olsa, cefa da olsa Türk milletinin yanında sapasağlam duruş gösterecektir." değerlendirmesini yaptı.