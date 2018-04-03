MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Seçim güvenliği ordusu kuruyoruz" sözleriyle ilgili, "Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa, bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın." dedi. Bahçeli, partisinin Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, parti olarak Türkiye’nin büyümesinden sadece mutlu olacaklarını ve memnuniyet duyacaklarını bildirdi. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın 850 milyar dolar sınırını geçmiş olmasının, Türkiye'nin yaşadığı siyasi ve ekonomik bazlı saldırılar dikkate alındığında kayda değer bir gelişme olduğuna işaret eden Bahçeli, "Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen odaklar; taşeron terör örgütlerini kullanmakla kalmamışlar; yeri gelince döviz silahını çekmişler, yeri gelince sıcak para operasyonlarına sarılmışlardır. Maksat örtülemeyecek kadar bellidir. Siyaseti kundaklamak, ekonomiyi karıştırmak, milli güvenliği kaosa sokmak, Türkiye’ye hasar vermek karanlık çevrelerin ana gayesidir." ifadesini kullandı.

Türk lirasının döviz karşısında erimesinin, bu gayenin bir parçası, faizin tırmanması yönünde baskı kurmanın, telkinde bulunmanın bir başka ayak oyunu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Emperyalizm kontrolündeki tüm enstrümanları harekete geçirerek hem ülkemizde hem de bölgemizde mimarisi olduğu dehşet dengesini sürdürmenin, hatta genişletmenin çabasındadır." dedi. "Terör saldırısı varken, bekamız sarsılıyorken, şehitlerimiz omuzlarda son yolculuklarına uğurlanırken yükselen, adeta bahar havası estiren borsa işleyişini nasıl açıklayacağız?" sorusunu yönelten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu: "ABD’de alınmış siyasi veya ekonomik bir karar neticesinde saman alevi gibi parlayıp sönen döviz ve faiz volkanına ne zaman itiraz edeceğiz? İnsani denge yerine piyasa dengesini vaaz ve vaat eden bir çarpıklığı nasıl göreceğiz, nasıl yorumlayacağız? Bağımlı bir ekonomik yapıyla siyasal bağımsızlığımızı nereye kadar koruyabileceğiz? Dümeninde milli iradenin olmadığı, denetim ve dengesini milli varlığın belirlemediği cari ekonomik model ve sistemle daha fazla nasıl yol alacağız?"

Bahçeli, makro göstergelerin iyileşmesinin yanında, vicdani ve insani seviyelerin büyümesine de ihtimam ve irade gösterilmesi gerektiğini söyledi. -"Tosuncukmuş, çiftlik bankmış, sütbankmış..." Milleti kandıranların, umutlarını çalanların, soygun düzeni kuranların yakasından tutmak, onlarla gecikmiş hesaplaşmayı yapmanın iktidardan muhalefete herkesin vatan görevi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti: "Tosuncukmuş, çiftlik bankmış, sütbankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla, ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutulup layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır. Bu milletin çektiği çile ve ızdıraba artık bir son verilmelidir. Muzdarip kaldığımız sorunlar birer birer etkisizleştirilmelidir. Çatı çökmeden, sütun çürümeden kutlu bir hamleyle oyunlar bozulmalıdır. Birlik ve dayanışma ruhunun lütfuyla, üzerimizde hesap yapanların kalemleri kırılmalı, defterleri dürülmeli, yedikleri içtikleri alayının burnundan fitil fitil getirilmelidir. Masumların hissiyatıyla oynayan mankurtların, mazlumların ahını alan mandafonların, küresel ve emperyalist hıyanet markalarının hakkından gelmek, plan ve hesaplarında boğmak beka ve vefa borcumuzdur. Biz istemediğimiz sürece yenemezler; biz milli duruşu gösterdiğimiz müddetçe hiçbir mihrak karşımızda dün olduğu gibi duramaz, duramayacaktır. "