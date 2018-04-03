MHP TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir." dedi. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, üstünde durulması, altı çizilmesi, analizi yapılması gereken kavramın "proje terör örgütleri" ifadesi olduğunu belirtti. "Mesela FETÖ projeyse, ki öyledir, bu projeyi imal eden, hedef çizen, eylem ve alçaklığının sınırlarını belirleyen mihraklarla hesaplaşmak da tarihi ve milli bir zorunluluktur." diyen Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti: "FETÖ'yle mücadele aynı zamanda proje sahipleriyle mücadeledir.

FETÖ'cüler aynı şekilde Kilise zangocu, kalbi haç çıkarıp dili besmele getiren şerefsiz Türk düşmanlarıdır.

FETÖ projesini önce kurgulayıp sonra da tedavüle sokan şer ve şiddet yanlılarıyla acıklı ve gecikmiş hesap görülmeden, bu kanı bozuklara, bu sütü lekelilere, bu haramzadelere kan kusturmak bir başka tehlikenin önünü kesmeyecektir."

Önümüzdeki yıllarda, yine devletin içine sızmış dar bir kadronun, dini veya ideolojik saiklerle hareket eden küçük bir grubun ya da projelendirilmiş örgütlerin devletten ele geçirdiği tanklarla, toplarla, uçaklarla, helikopterle millete savaş açmayacağının, ölüm saçmayacağının, darbeye kalkışmayacağının garantisi olup olmadığını soran Bahçeli, "Gelecek on yıllarda, FETÖ değil de bir başka şebeke ve ihanet örgütü farklı bir isimle peydahlanırsa ve bu defa proje sahipleri tarafından iyi hazırlanıp torunlarımızın üzerine gönderilirse yattığımız yerde nasıl uyuyacağız, toprağın altında nasıl huzur bulacağız? Düşünmeyelim mi? Sorgulamayalım mı? Geleceği bugünden planlamayalım mı?" ifadelerini kullandı. -"Proje sahipleri bitmeden FETÖ nasıl bitecek?" MHP Genel Başkanı Bahçeli, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak, söndürmek, sorgulanmasını sağlamak için faaliyette olanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: "FETÖ ölmedi, yaşıyor. Kripto damar çalışıyor.

Çünkü proje sahipleri karşımızda duruyor.

Bu proje olmadı, bir başkası devreye girer. O da olmadı, bir diğeri anında sökün eder. Kim ya da kimler ki ona buna delilli, belgeli olmadan; önü-arkası tespit, teşhis ve tarif edilmeden 'FETÖ'cü' diyorsa, dikkatinizi çekiyor ve uyarıyorum ki, onlarda bir kuyruk acısı, gizlenmeye, örtülmeye, kapatılmaya çaba gösterilen karanlık bir açık var demektir. 'FETÖ borsası kuruldu' sözleri ne anlama gelmektedir?

Borsa kuruldaysa hissedarlar, kurucular nerededir, kar elde edenler hangi deliktedir. Mücadele bitti, FETÖ'cüler her yerden temizlendi iddiaları yerinde ve isabetli midir?

Bu kadar kolay mı? Bu kadar basit mi? Bu kadar temelsiz mi?

Proje sahipleri bitmeden, FETÖ nasıl bitecek?"

"Projeciler pes etmeden, Pensilvanya'nın temizliği yapılmadan hainler nasıl tam olarak diskalifiye edilecek? " ifadesini kullanan Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kimin FETÖ'cü olup olmadığına hukuk, adalet, milletin izzet-i nefsi, devletin ebedi yaşama azmi ve iradesi karar verecektir.

Bu karara herkes zoruna ve gücüne gitse de hazım zorluğu çekse de hürmet ve riayet edecektir.

Önüne gelene çamur atanlar, sosyal medyadan müfterilik yapanlar, yazılı ve görsel medya vasıtasıyla ona buna eften püften suç isnat edenler FETÖ'nün değirmenine su taşıyan ya kripto yüzlerdir ya da şuurunu kaybetmiş trol şebekelerinin klavyeşörleridir. Devlet konuşmaz, devlet tereddüt geçirmez, devlet gecikmez, devlet spekülasyona meyletmez, devlet tehdit etmez, devlet gereğini yapar, hem de yüreklice yapar, devlet caydırıcılık ve yaptırımlarını konuşturur, hiç kimse de susturamaz. Halen pek çok sayıda hain ABD ve Avrupa ülkelerinde cirit atmaktadır.

Eğer, Pensilvanya'dan hain papaz, bir gece yarısı yiğit bir Türk evladı tarafından kafası çuvala geçirilip alınırsa, sonra da okyanustan ya uçarak ya gemiyle geçirilip Türk adaletinin önüne çıkarılırsa işte o zaman tüm proje sahiplerinin maskesi bir bir düşecektir.

İşte o zaman milli vicdan derin bir nefes alacaktır.

FETÖ demek, Pensilvanya demektir."

- "Silindir gibi ezilmeli" Türkiye'nin Afrin temizliğinden hemen sonra harekata devam iradesinin muhasım odakların keyif ve uykularını kaçırdığını belirten Bahçeli, "Menbiç, Ayn El Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseki, Cizire ya terörden kurtulmalı ve teröre destek veren ülkeler bu kokuşmuşluktan vazgeçmelidir ya da buralar silindir gibi ezilmeli, kurtuluş bizzat Türkiye tarafından sağlanmalıdır." dedi. Türkiye-Rusya-İran arasında İstanbul'da yarın yapılacak liderler zirvesinin bundan sonraki adım ve hamleler açısından tarihi önemde olduğuna işaret eden Devlet Bahçeli, "Şayet sınırlarımıza 60 kilometrelik mesafede olan Sincar'ı Irak hükümeti hainlerden arındıramıyorsa Türkiye bunu yapacak muktedirliğe sahiptir.

Herkes aklını başına alsın, evimizin önünde çakallar gezemez.

Sınırlarımızın dibinde vampirler yaşayamaz, yarasalar uçamaz.

Ya hep ya hiç, ya istiklal ya izmihlal demek bizim şanımızda vardır.

Kandil’den başlayarak Suriye’nin Kuzeyine kadar tek bir insan artığı bırakmadan yok etmek Türk devleti için artık bir onur ve var oluş meselesidir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump çekilmekten bahsederken, Fransa'nın sanki yedek kulübesinde bekliyormuş gibi, form tutmuş, kondisyon yapmış yeni bir terör sevici ülke görünümünde, kendisini hatırlatma gereği duyduğunu kaydeden Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarayında 7 teröristi insanlığın gözü önünde ağırladığını, fotoğraf karelerine birlikte girdiğini, beraberlik nikahı kıyılmasına gönüllü olduğunu ifade etti. Fransa'nın YPG'ye destek garantisi verdiğini anlatan Bahçeli, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "Yani Fransa terörü alenen baş tacı yapmış, kucaklamıştır.

Bu utanç verici bir rezalet, melanet ve ihanettir.

Ve Macron bundan sonra YPG'nin Paris temsilcisi olmaya namzet olduğunu göstermiştir. Dikişi patlamış yamaya dönen Fransa, terör örgütüyle Türkiye arasında arabuluculuğa talip olduğunu açıklamıştır.

İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir.

Arabulucu olmak ne demektir?

Fransa kimlerin arasını bulacak, kimi kiminle buluşturacaktır?

Bu nasıl bir aymazlık, nasıl bir ahlaksızlıktır?

Fransa, Türkiye'nin müttefiki değil midir? Türkiye ile birlikte NATO şemsiyesi altında değil midir? Peki bu çirkeflik, bu çirkinlik nasıl yorumlanmalı, ne şekilde anlaşılmalıdır? Karşımızda yeni bir Sykes-Picot oyunu vardır.