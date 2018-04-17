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MHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 11:50 | Son Güncelleme

Genel Başkan Bahçeli: (1) -"26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin, yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi, en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin, yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi, en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, uyum yasalarının süratle çıkarılmasının akabinde MHP'nin, takdir ve tercih hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacağını ifade etti.

"Bu işi daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Kaosa oynayanların oyununu bozmak şarttır." ifadesini kullanan Bahçeli, "Seçim var mı yok mu, erken mi olacak zamanında mı yapılacak?" anlaşmazlık ve çekişmelerine son verilmesinin vaktinin geldiğini bildirdi.

Bahçeli, "26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde, Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türkiye düşmanlarına hak ettikleri dersi vermesi en makul, en mantıklı, en akılcı, en demokratik yoldur." çağrısını yaptı.

(Sürecek)

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26 ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi Devlet Bahçeli erken seçim

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