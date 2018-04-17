MHP TBMM Grup Toplantısı

Mahalli idareler seçimine her partinin adayı olarak 20 bin 538 belediye meclis üyesi, bin 258 il genel meclis üyesi, bin 398 de belediye başkan adayının katılacağını vurgulayan Bahçeli, 10 partinin seçimlere girdiği dikkate alındığında toplamda 231 bin 940 kişinin sandıkta oylanacağını bildirdi. Toplamda da 50 bin 317 muhtar adayının vatandaşın huzuruna çıkacağına işaret eden Bahçeli, siyasi takvime göre, yerel seçimden 7 ay 3 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi yapılacağını ifade etti.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, 16 Nisan Halkoylamasıyla onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne herhangi bir tavsama, gecikme olmaksızın geçilmesinin "milli beka ve tarihi emanetler açısından acil hal aldığını" belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İç ve dış tehditlerin ağırlaştığı zaman diliminde, Türkiye yeni hükümet sistemine çok seri şekilde geçmeli, taşlar yerine oturmalı, sığ tartışmalar bıçak gibi kesilmelidir." dedi.

Yerel seçimden sonra Türkiye'nin hangi badirelere maruz kalacağını tahmin etmenin zor olmayacağını belirten Bahçeli, "Çünkü 3 Kasım üzerinde oynama ve kaos üretme çabaları şimdiden ortaya çıkmıştır. Mahalli idareler seçiminde yaşanması muhtemel kutuplaşma ve anlaşmazlıkların 3 Kasım'a nasıl yansıyacağı, ne gibi olumsuzluklara kapı aralayacağı, Türkiye'yi nerelere sürükleyeceği az çok malumumuzdur. Bu riski kaynağında kesmek, demokrasinin erdem ve ilkeleriyle ülkemizin ufkunu aydınlatmak başlıca amacımızdır." dedi.

-Seçim çağrısı

Bahçeli, önlerinde iki seçeneğin bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

Ya Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin normal tarihi olan 3 Kasım 2019 beklenecek; ya da milli mecburiyet ve ortaya çıkan meşru gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir. Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin zamanında yapılmasıyla ilgili talepler doğal bir haktır. Partimizin bugüne kadar kanaati hep bu yönde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşünce, ifade ve temennisi de farklı değildir. Ancak önümüzde ülkemiz ve milletimiz aleyhine olabilecek bir siyasi gündem ve seçim süreçleri vardır. Bunu telafi etmek, lazım gelen önlemleri sorumluluk ve şuurla almak siyaset kurumunun ana görevi olmalıdır.