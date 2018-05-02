HABER

MHP TBMM Grup Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı

MHP TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar aldı.

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

Toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

MHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.

Son ankette çarpıcı sonuçlar!Son ankette çarpıcı sonuçlar!
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitemBülent Arınç'tan Abdullah Gül'e sitem
AK Parti'de kritik tarih 6 MayısAK Parti'de kritik tarih 6 Mayıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aday Imza MHP Recep Tayyip Erdoğan TBMM

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Son dakika! CHP, İYİ Parti, SP, ve DP ittifak konusunda anlaştı

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Bakan Faruk Çelik’i ele geçirme planı ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretinde dikkat çeken kare!

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Erdoğan ve Gül bir araya mı geliyor?

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?

İYİ Parti’den seçim paketi değerlendirmesi

İYİ Parti’den seçim paketi değerlendirmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.