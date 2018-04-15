MHP uyum yasalarına çalışıyor

ESİN IŞIK - AK Parti'de, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mevcut kanunlara uyumlaştırılmasına yönelik uyum paketi hazırlıkları sürerken, MHP'de uyum yasalarına ilişkin partinin görüşlerini içeren bir çalışma yapılıyor.

Bu çerçevede, MHP tarafında, pakette yer alan ve cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzanın kamuoyunda tartışmalara yol açmayacak şekilde düzenlenmesi isteniyor.

"100 bin imzanın gerçek olması gerektiği" ilkesi benimsenen MHP'de, bu imzaların, noter veya Yüksek Seçim Kurulu kanalıyla belgelenmesi gerektiğinin doğru olacağına inanılıyor. Partide, noter kanalıyla yapılacak başvuruda oluşacak yüksek maliyet için tedbirler alınabileceği düşünülüyor.

MHP kesiminde, yeni sistemde cumhurbaşkanı adayı gösterme şartlarına uygun bir siyasi partinin hem parti olarak hem de 20 milletvekilinin imzasıyla aday gösterebilmesi şeklinde ortaya çıkan durumun çelişkili olduğu, bu konunun uyumlaştırma çalışmasında netleştirilmesi ve çerçevesinin çizilmesinin gerektiği değerlendiriliyor.