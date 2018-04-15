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MHP uyum yasalarına çalışıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

AK Parti'de, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mevcut kanunlara uyumlaştırılmasına yönelik "uyum paketi"nin hazırlıkları sürerken, MHP'de düzenlemeye ilişkin partinin görüşlerini içeren bir çalışma yapılıyor - MHP'de, cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzanın mutlaka noter veya YSK kanalıyla belgelenmesi gerektiği düşünülüyor - Partide "cumhurbaşkanı adayı olan ismin milletvekili adayı olamaması" görüşü öne çıktı

ESİN IŞIK - AK Parti'de, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mevcut kanunlara uyumlaştırılmasına yönelik uyum paketi hazırlıkları sürerken, MHP'de uyum yasalarına ilişkin partinin görüşlerini içeren bir çalışma yapılıyor.

Bu çerçevede, MHP tarafında, pakette yer alan ve cumhurbaşkanı adaylığı için gereken 100 bin imzanın kamuoyunda tartışmalara yol açmayacak şekilde düzenlenmesi isteniyor.

"100 bin imzanın gerçek olması gerektiği" ilkesi benimsenen MHP'de, bu imzaların, noter veya Yüksek Seçim Kurulu kanalıyla belgelenmesi gerektiğinin doğru olacağına inanılıyor. Partide, noter kanalıyla yapılacak başvuruda oluşacak yüksek maliyet için tedbirler alınabileceği düşünülüyor.

MHP kesiminde, yeni sistemde cumhurbaşkanı adayı gösterme şartlarına uygun bir siyasi partinin hem parti olarak hem de 20 milletvekilinin imzasıyla aday gösterebilmesi şeklinde ortaya çıkan durumun çelişkili olduğu, bu konunun uyumlaştırma çalışmasında netleştirilmesi ve çerçevesinin çizilmesinin gerektiği değerlendiriliyor.

- "Milletvekili adayı, cumhurbaşkanı adayı olmamalı"

AK Parti'nin, "cumhurbaşkanı adayı olan ismin milletvekili adayı olamaması" yönündeki eğilimini doğru bulan MHP tarafında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili anayasada yapılan değişiklikler kapsamında "cumhurbaşkanı adayı olan ismin milletvekili adayı olamaması" görüşü öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının pusulada nasıl yer alacağına yönelik ise mevcut adayın ismini yazma sisteminin devam edebileceği öngörülüyor.

MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin mevcut kanunlara uyumlaştırılması çalışmasının, 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dolayısıyla bu yıl tamamlanmasını istiyor.

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MHP Uyum paketi

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