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MHP ve CHP yıllar sonra Şanlıurfa'da sevindi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından, 19 yıl aradan sonra MHP, 18 yıllık aranın ardından da CHP kentten birer milletvekili çıkardı - MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz: - "Biz önceki dönemlerde Kürt vatandaşlarımızdan fazla oy alamıyorduk, bu sene bu algı da kırıldı" - CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık: - "Önceden sadece 2 partiden milletvekili var iken bugün 4 partinin temsilcisi olacak"

MHP ve CHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Şanlıurfa'da yıllar sonra birer milletvekili çıkarabilmenin sevincini yaşıyor.

Şanlıurfa, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından, kesin olmayan sonuçlarına göre; AK Parti 8, HDP 4, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili ile Meclis'te temsil edilecek.

Buna göre, 19 yıl aradan sonra MHP'den milletvekili seçilen İbrahim Özyavuz ile 18 yıllık aranın ardından CHP'den milletvekili seçilen Aziz Aydınlık dikkati çekiyor.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim kampanyası süresince MHP'nin insana hizmet amacını seçmenlere anlatmaya çalıştıklarını belirterek, seçmenden de bunun karşılığını gördüklerini ifade etti.

Özyavuz, partilerinin içinden farklı bir siyasi partinin çıkmasına ve algı operasyonlarına rağmen seçimde çok iyi bir performans sergilediklerini kaydetti.

Şanlıurfalıların MHP'ye bakış açısının değiştiğini vurgulayan Özyavuz, "MHP, 19. yıl aradan sonra Şanlıurfa'da hem de oy fazlasıyla bir milletvekili çıkardı. Oy fazlası içerisinde de bizi sevindiren bir durum oldu. Biz önceki dönemlerde Kürt vatandaşlarımızdan fazla oy alamıyorduk, bu sene bu algıda kırıldı. Çok güzel bir çalışma yaptık, MHP'ye de çok büyük bir teveccüh oldu. Partimizin bütün birimleriyle yoğun bir çalışma yaptık." diye konuştu.

- "Güzel bir tablo oluştu"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da Şanlıurfa halkına ve parti teşkilatına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ramazan ayında yoğun bir seçim çalışması yapmanın da ayrı bir güzelliğinin olduğunu anlatan Aydınlık, bundan sonraki dönemde de kentin sorunları ve çözümlerine ilişkin proje üreteceklerini bildirdi.

Şanlıurfa'nın 14 milletvekilinin birlik ve beraberlik içerisinde çalışması gerektiğini kaydeden Aydınlık, seçilen her bir ismin şehri çok iyi bilen kişilerden oluştuğunu aktardı.

Şanlıurfalıların 4 siyasi partiyle temsil edilmesinin önemine değinen Aydınlık, "18 yıl aradan sonra hemşehrilerimiz bize oy vererek Meclise gönderdi. Öncelikle Şanlıurfa halkı bu konuda dikkat çekici bir mesaj verdi. Şanlıurfalılar hem CHP, hem MHP, hem HDP hem de AK Parti'den Meclise milletvekili gönderdi. Gerçekten güzel bir tablo oluştu. Önceden sadece 2 partiden milletvekili var iken bugün 4 partinin temsilcisi olacak. Demokrasi açısından bu konu önem taşıyor." diye konuştu.

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