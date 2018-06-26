MHP ve CHP yıllar sonra Şanlıurfa'da sevindi

MHP ve CHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, Şanlıurfa'da yıllar sonra birer milletvekili çıkarabilmenin sevincini yaşıyor.

Şanlıurfa, 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından, kesin olmayan sonuçlarına göre; AK Parti 8, HDP 4, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili ile Meclis'te temsil edilecek.

Buna göre, 19 yıl aradan sonra MHP'den milletvekili seçilen İbrahim Özyavuz ile 18 yıllık aranın ardından CHP'den milletvekili seçilen Aziz Aydınlık dikkati çekiyor.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim kampanyası süresince MHP'nin insana hizmet amacını seçmenlere anlatmaya çalıştıklarını belirterek, seçmenden de bunun karşılığını gördüklerini ifade etti.

Özyavuz, partilerinin içinden farklı bir siyasi partinin çıkmasına ve algı operasyonlarına rağmen seçimde çok iyi bir performans sergilediklerini kaydetti.

Şanlıurfalıların MHP'ye bakış açısının değiştiğini vurgulayan Özyavuz, "MHP, 19. yıl aradan sonra Şanlıurfa'da hem de oy fazlasıyla bir milletvekili çıkardı. Oy fazlası içerisinde de bizi sevindiren bir durum oldu. Biz önceki dönemlerde Kürt vatandaşlarımızdan fazla oy alamıyorduk, bu sene bu algıda kırıldı. Çok güzel bir çalışma yaptık, MHP'ye de çok büyük bir teveccüh oldu. Partimizin bütün birimleriyle yoğun bir çalışma yaptık." diye konuştu.