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MHP yarın Kudüs için Yenikapı'da olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

Genel Başkan Devlet Bahçeli: - "Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız" - "İslam'ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı'da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın Yenikapı'da düzenlenecek "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitinginde milletle beraber olacaklarını bildirdi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin hiçbir döneminde zulümle abat olana rastlanmadığını belirtti.

Zulmün, insanlık değerlerinin inkarı, ihanetin baş tacı, kötülüğün saltanatı olduğunu ifade eden Bahçeli, zulme karşı tarafsız kalmanın da zulüm, zillet, ziyan, zarar olduğunu vurguladı.

Türk ve İslam yurtlarında zalimlerin kanlı ve karanlık fermanının egemen olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Buna sessiz kalmak, buna duyarsız davranmak zulme ortak olmak, zımnen onay vermektir. Türk milleti hiçbir asır ve çağda zulme destek vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir. Kudüs, ilk kıblemizdir. Kudüs, Miracımızın aziz şehridir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Kudüs'ün semavi dinlerin buluşma ve barış içinde yaşama alanı olduğunu hatırlatarak, Kudüs'ün bugün zincire vurulduğunu, Filistinlilerin katliama maruz kaldığını belirtti.

"Artık sözün anlamını kaybettiği bir aşamaya yavaş yavaş gelinmektedir." ifadesini kullanan Bahçeli, MHP'nin zalimlerin tam karşısında, milletiyle bir ve beraber olduğunu vurguladı.

- "MHP zulmün amansız düşmanıdır"

MHP'nin mazlumların sedası, mağdurların taviz vermeyen sevdalısı ve sözcüsü olduğunun altını çizen Bahçeli, Gazze'de 8 aylık Leyla'nın zehirli gazla katledilişinin, insanlığın sarsıla sarsıla inişinin izhar ve ilanı olduğuna işaret etti.

Devlet Bahçeli, sayıları 60'ı aşan Filistinlinin şehadetinin ise vicdanların harap ve bitap düşmesinin ifadesi anlamına geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Zulüm lanetlenmezse şeytani emeller selamlanmış olacaktır. Zalimler reddedilmezse masumlar iyice sönecek, iyice sinecek, hepten kaybedecektir. Bu nedenle MHP zulmün amansız düşmanı, zalim ve canilerin ebedi karşıtıdır. Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk'ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00'da İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs Cuma günü, İslam'ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı'da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı'da buluşmak dileğiyle."

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