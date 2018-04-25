MHP’ ye 11 aday adayı başvurdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı’na erken seçim öncesi 11 ismin milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı.

Kdz. Ereğli Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı binasında olağan istişare toplantısı yapıldı. MHP ilçe Başkanı Rahman Demirtük’ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya partinin önceki dönem ilçe başkanlarından İlkay Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Erken seçim öncesinde milletvekili aday adaylığı için çok yoğun bir talep olduğunu dile getiren MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, aday adaylarından bir ismi Ankara’ya göndereceklerini belirtti. Demirtürk konuşmasında, “İstişare toplantımızı yapıyoruz. Olağan genel toplantımız. Hem de partinin şu anki genel seçime gidilmesi ile ilgili vekil adaylarının müracaatları söz konusu. Parti çalışmalarının hızlanması gerektiği anlamında bir istişare toplantısı. Kadın kolları için de yeniden oluşum sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Buradaki toplantının amacı ve içeriği, sahada neler yapılabilir? Vekillik adı altında müracaat edecek arkadaşların önlerinin açılması gerektiğini, müracaat eden sayılarının büyük manada fazla olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda Ereğli’ye hizmet edebilecek bir arkadaşımızı içinden tercih edip Ankara’ya göndermeyi düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

MHP İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklama da; Echomar Hastanesi Genel Müdürü Kaya Karatepe, Anadolu Hastanesi Başhekimi Ercan Yalçın, Diş Hekimi Yusuf Konya, Esnaf Yakup Yıldırım, Esnaf Ali Yıldırım, Esnaf Mevlüt Özdemir, Esnaf Ali Toprak, Erdemir Emeklisi Cemalettin Çakır, MHP önceki dönem İlçe Başkanı İlkay Özdemir, Esnaf Abdullah Bekâr, Eczacı Umut Ocaktan’ın milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptığı bildirildi.