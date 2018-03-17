MHP'de 12. Olağan Kurultay'a doğru

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, partisinin 12. Olağan Kurultayı'na CHP'yi, HDP'yi ve İP'yi davet etmediklerini belirterek, "Her 3'ü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Bunun sinirliliğiyle veya hazımsızlığıyla verilen ifadeleri de pek ciddiye almıyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcıları Yalçın ve Sadir Durmaz ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman, yarın kurultayın yapılacağı ve hazırlıkların devam ettiği Ankara Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Yalçın, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kongre hazırlıklarının artık son aşamaya geldiğini belirterek, "Yarın itibarıyla Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde MHP muhteşem bir kongre yapmak suretiyle daha sonraki siyasi sürece hazır hale gelecek. Şu ana kadarki çalışmalarımız gayet olumlu bir şekilde cereyan etti. Doğrusu arkadaşlarımızla birlikte bu kongreden çok güçlü bir MHP'nin çıkacağı hususunda hiçbir endişemiz yok." diye konuştu.

Salondaki görsellere dikkat çeken Yalçın, kongreye, 3 bin 200 civarında kişiyi davet ettiklerini, bin civarında da basın mensubunun akredite olduğunu söyledi. Yarın salonun içi, dışı ve her tarafının partililerle ve misafirlerle dolu olacağını dile getiren Yalçın, "MHP'nin 12. Olağan Kongresi liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 10 Ocak 2016'da Kızılcıhamam toplantısında söylediği gibi burada gerçekleştirilecektir." dedi.