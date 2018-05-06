MHP'de 50 il ve ilçe başkanı aday adayı oldu

ESİN IŞIK- MHP'de 31 il ve 19 ilçe başkanı, 24 Haziran'da yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adayı oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, seçim kararının alınmasının ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve il başkanlarıyla yaptığı toplantıda, "Teşkilatlarda boşluk oluşmayacak şekilde oy potansiyelinize güveniyorsanız aday olabilirsiniz" ifadelerinin ardından bazı teşkilat başkanları harekete geçti.

Aralarında Bursa, Eskişehir ve Hatay'ın da bulunduğu 31 il ile 19 ilçenin başkanı görevlerinden istifa ederek, milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Bu arada teşkilatlarda boşluk oluşmaması için istifa eden il ve ilçe başkanlarının yerine aynı gün yeni isimler atandı.

- 15 Temmuz gazisi de aday

Öte yandan MHP'ye yapılan bin 815 başvurunun 250'si kadın, 20'si ise engelli aday adaylarından oluştu.

Bu isimler arasında 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar da yer aldı.

MHP'nin mevcut 35 milletvekilinden 30'u tekrar aday adayı olurken, aralarında eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, daha önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu ile İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba'nın adaylık için başvurmamaları dikkat çekti.

