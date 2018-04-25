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MHP'de aday adaylığı başvurusu yarın başlıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

MHP'de, 24 Haziran'daki seçimde milletvekilliği aday adaylığı için yarın başlayacak olan başvurular, 3 Mayıs 2018'de sona erecek - Parti, aday adayları başvuru ücretini 2 bin 500 olarak belirledi. Engelli aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacak

MHP'de, 24 Haziran'daki seçimde milletvekilliği aday adaylığı için yarın başlayacak olan başvurular, 3 Mayıs 2018 tarihinde sona erecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvurularına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, seçimlerde aday adaylığı için yarın sabah saat 09.00'da başlayacak başvurular, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.

Bu tarihler arasında aday adaylarının MHP Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul birimine şahsen müracaat etmeleri gerekecek.

- Başvuru için gereken belgeler

Açıklamada, milletvekili aday adaylığı başvurusu için gereken belgeler şöyle sıralandı:

Genel Merkeze hitaben aday adayının el yazılı başvuru dilekçesi. Aday adayı formu. İsteyen aday adayları Genel Merkezde isteyen aday adayları ise http://aday.mhp.org.tr internet adresinden online olarak doldurabilecek. İki adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisi. İki adet öğrenim belgesi fotokopisi. İki adet milletvekili adaylığı için Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-Devletten (Resmi Kuruma – Milletvekili Adaylığı – MHP Genel Merkezi'ne şeklinde) alınan arşiv kaydını içerir adli sicil kaydı belgesi (sabıka kağıdı) ve adli sicil kaydı bulunanların ilgili mahkemeden alacağı yasaklanmış (memnu) hakların iadesi kararının aslı. Öz geçmiş, (Elektronik ortamda yazılarak aday@mhp.org.tr adresine gönderilecek.) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. Dört adet vesikalık fotoğraf. Kamu görevlileri için istifa dilekçesinin alındı belgesi, parti yöneticilerinin ise istifa dilekçelerinin fotokopisi. Milletvekili aday adayının kendi adına yatırdığı 2 bin 500 liralık aidatın banka dekontunun aslı.

Engelli aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacak.

Milletvekilleri aday adayları, başvuru ücreti olarak belirlenen 2 bin 500 lirayı ilgili banka hesaplarına yatırabilecek.

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