Alınan bilgiye göre, MHP'de Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu, çalışmaları sırasında, aday adaylarının adli sicil kayıtlarını ve sosyal medya hesaplarını da inceledi.
Komisyonun çalışmalarının ardından 1815 olan aday adayı sayısı, 195'i kadın ve 20'si engelli olmak üzere 1726'ya düştü. 89 aday adayının FETÖ irtibatı, eşe yönelik şiddet ve dolandırıcılık gibi gerekçelerle elendiği öğrenildi.
Komisyon, adli sicil incelemesi sonucu, eşine el kaldırdığı ancak daha sonra barıştığı anlaşılan bir aday adayının başvurusunu da geri çevirdi.
Tüm aday adaylarının sosyal medya hesaplarını da tek tek inceleten parti yetkilileri, sakıncalı paylaşımları tespit edilenlerin başvurularını kabul etmedi.
Komisyonun, bu elemenin ardından aday adaylarının yeni listesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunması bekleniyor.
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Balkondan çığlık atarak yardım istedi
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum