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MHP'de "adli sicil" ve "sosyal medya" incelemesi sonrası ilk eleme

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

Aday belirleme çalışmalarının sürdüğü MHP'de adli sicil kaydı ve sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından aday adayı sayısı 1815'ten 1726'ya düşürüldü - Aday adaylığı başvurusunda bulunan 89 kişi, FETÖ irtibatı, eşe yönelik şiddet, dolandırıcılık gibi gerekçelerle elendi

  1. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday belirleme sürecinin devam ettiği MHP'de, adli sicil kaydı ve sosyal medya hesaplarının incelenmesinin ardından, aday adaylarının sayısı 1815'ten 1726'ya düşürüldü.

Alınan bilgiye göre, MHP'de Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu, çalışmaları sırasında, aday adaylarının adli sicil kayıtlarını ve sosyal medya hesaplarını da inceledi.

Komisyonun çalışmalarının ardından 1815 olan aday adayı sayısı, 195'i kadın ve 20'si engelli olmak üzere 1726'ya düştü. 89 aday adayının FETÖ irtibatı, eşe yönelik şiddet ve dolandırıcılık gibi gerekçelerle elendiği öğrenildi.

Komisyon, adli sicil incelemesi sonucu, eşine el kaldırdığı ancak daha sonra barıştığı anlaşılan bir aday adayının başvurusunu da geri çevirdi.

Tüm aday adaylarının sosyal medya hesaplarını da tek tek inceleten parti yetkilileri, sakıncalı paylaşımları tespit edilenlerin başvurularını kabul etmedi.

Komisyonun, bu elemenin ardından aday adaylarının yeni listesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunması bekleniyor.

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