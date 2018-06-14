MHP'de partililerle bayramlaşma töreni yarın saat 14.30'da Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yapılacak.

MHP'de, bayramlaşma programı belli oldu. Buna göre, yarın saat 14.30'da genel merkezde, Genel Başkan Bahçeli'nin katılımıyla bayramlaşma töreni düzenlenecek.

Bahçeli, bayramın ikinci günü ise İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 14.30'da düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

MHP'de ikinci gün saat 09.00'dan itibaren siyasi partilerden gelen heyetler genel merkezde kabul edilecek. Aynı saatten itibaren siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirilecek.

MHP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Başkan Başdanışmanı ve Kadın Kolları Genel Koordinatörü Nevin Taşlıçay ile MYK üyesi Özgür Bayraktar yer alacak.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya ve MYK Üyesi Merve Menekşe'den oluşan heyet diğer partileri ziyaret edecek.

