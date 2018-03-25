MHP’de görev dağılımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) genel başkan yardımcılarının görevleri belli oldu.

Teşkilat İşleri Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet İlişkilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Gehnel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan olurken, İsmet Büyükataman Genel Sekreter olarak görev yapacak. Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu; İdari, Mali ve Teknik İşler, Fatih Çetinkaya iye Siyasi ve Sosyal İşler ile Protokol İşlerinden sorumlu olacak.