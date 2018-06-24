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MHP'de heyecanlı bekleyiş

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 17:36 | Son Güncelleme

Yurt genelinde oy verme işleminin sona ermesiyle MHP Genel Merkezi'nde heyecanlı bekleyiş başladı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarını kurmaylarıyla birlikte parti genel merkezinde takip edecek - Genel Merkezin eksi 2. katında basın merkezi oluşturulurken, 8. katında Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçları MHP Genel Merkezi'nde heyecanla bekleniyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra parti genel merkezine gelerek, ikinci kattaki makamına geçti.

Bahçeli'nin, seçim sonuçlarını Divan Başkanlığı üyeleriyle birlikte burada takip edeceği öğrenildi.

- Partililer gelmeye başladı

Yurt genelinde oy verme işleminin saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından MHP'liler parti genel merkezine gelmeye başladı.

Partinin eksi 2. katında basın merkezi oluşturulurken, 8. katında da Seçim Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Seçim Koordinasyon Merkezi, sandık görevlilerinin aktardığı sonuçları Yüksek Seçim Kurulunun sonuçlarıyla karşılaştıracak. Eldeki veriler hızlı bir şekilde MHP lideri Bahçeli ve kurmaylarına iletilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeli MHP seçim

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