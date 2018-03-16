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MHP'de kurultay öncesi "ikram çadırı" kuruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

MHP Ankara İl Başkanlığınca, 18 Mart Pazar günü yapılacak 12. Olağan Kurultay için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen teşkilat üyeleri için "ikram çadırı" kuruldu

MHP'de 18 Mart Pazar günü yapılacak 12. Olağan Kurultay öncesi Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen teşkilat üyeleri için "ikram çadırı" kuruldu.

MHP Ankara İl Başkanlığınca parti genel merkezinin karşısındaki alanda kurulan çadırda, teşkilat üyelerine öğle yemeği, tatlı, soğuk ve sıcak içecek ile simit, poğaça ikram edildi. Vatandaşların da uğradığı çadırda, ikramlar gün boyu devam etti.

Bu arada çadırın yanında "Milliyetçi Alışveriş" tarafından açılan stantta bayrak, rozet, yüzük, çakmak, tespih ve kitap satışı da yapıldı.

- "Misafirlerimizi ağırlamak adına kurduk"

MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, çadırı, kongre münasebetiyle Anadolu'dan gelen ülküdaşları ve gönüldaşlarını misafir etmek amacıyla kurduklarını söyledi.

Çadırda cuma namazı akabinde yemek ve lokma dağıtımı yaptıklarını ifade eden Baştuğ, şunları söyledi:

"Ankara İl Teşkilatı olarak Anadolu'dan gelecek olan misafirlerimizi ev sahibi olarak ağırlamak adına böyle bir çadır kurduk. Çadırımız, vatandaşlarımıza da açıktır. Çeşitli ikramlarda bulunacağız.
Bugün kuruldu. Cuma, cumartesi ve pazar günü faaliyette olacak. Pazar günü kongre bittikten sonra Sayın Genel Başkanımız her zaman yaptığı gibi partiye gelecek. Genel Başkanımız partiden ayrıldıktan sonra da çadırımızı kaldıracağız."

Baştuğ, kurultayın yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda da MHP Genel Merkezi'nce belirlenen yerlerde, kurultaya katılanlara belediyelerce çeşitli ikramlarda bulunulacağını kaydetti.

Baştuğ, kurultayın vatana, millete ve partiye hayırlı olmasını diledi.

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ikram çadırı Kurultay MHP

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