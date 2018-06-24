HABER

MHP'de kutlamalar başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 22:20 | Son Güncelleme

Genel merkeze gelen partililer, davul zurna eşliğinde Cumhur İttifakı'nın seçim başarısını kutluyor

MHP'liler, Cumhur İttifakı'nın seçim başarısını davul zurna eşliğinde kutluyor.

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından genel merkeze gelen partililer, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kutlamalara başladı.

"Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan partililer, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

MHP Genel Merkezi önünden araçlarıyla geçen bazı vatandaşlar da korna çalarak partililere destek verirken, kalabalığın ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Bu arada, partililerin bir kısmı da genel merkezin girişinde kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip ediyor.

Bahçeli'nin de oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından açıklama yapması bekleniyor.

PARTNERÖğleden sonra 3'de seks yaparsanız...Öğleden sonra 3'de seks yaparsanız...
Elitaş: CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri olduElitaş: CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu
AK Parti'li Turan, memleketi Çanakkale'de oy kullandıAK Parti'li Turan, memleketi Çanakkale'de oy kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kutlama MHP seçim

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sandık başkanının skandal görüntüleri!

Sandık başkanının skandal görüntüleri!

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.