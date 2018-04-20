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MHP’de milletvekili adaylığı ücretleri belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:48 | Son Güncelleme

MHP’de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu.

MHP’de milletvekili aday adayı ücretleri belli oldu. Milletvekilliği başvuru ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi.
MHP Genel Merkezi’nde 27. dönem milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ediyor. Milletvekili adaylığı için başvuru ücretleri 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Gaziler ve engelliler ise ücretsiz olarak başvuru yapabilecek.

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