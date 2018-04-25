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MHP’den "24 Haziran seçimlerine aday adaylığı başvuruları" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00’de sona erecektir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, 24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları hakkında duyuru metni yayınladı. Yıldız, yaptığı duyuruda, "24 Haziran’da yapılacak olan cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuruları 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp, 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 17.00’de sona erecektir. Aday adaylarının bu tarihler arasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim İşleri Kayıt Kabul birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.
Yıldız, aday adaylarından istenilen belgeleri şöyle sıraladı:
"Genel Merkeze hitaben aday adayının el yazılı başvuru dilekçesi, Aday Adayı Formu (Genel Merkezde doldurulacaktır), isteyen aday adaylarımız başvuru formlarını http://aday.mhp.org.tr internet adresimizden online olarak doldurabilir. Diğer belgelerle birlikte Genel Merkeze şahsen başvurabilir. T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisi (2 adet), öğrenim belgesi fotokopisi (2 adet), milletvekili adaylığı için Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-Devlet’ten (Resmi Kuruma -Milletvekili Adaylığı-MHP Genel Merkezi’ne şeklinde) alınan arşiv kaydını içerir adli sicil kaydı belgesi (sabıka kağıdı) ve adli sicil kaydı bulunanların ilgili mahkemeden alacağı yasaklanmış (memnu) hakların iadesi kararı (2 adet aslı), öz geçmişi, (Elektronik ortamda yazılarak aday@mhp.org.tr adresine gönderilecek), askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (4 adet) vesikalık fotoğrafı, kamu görevlileri için istifa dilekçesinin alındı belgesi, parti yöneticilerinin ise istifa dilekçelerinin fotokopisi, 2 bin 500 TL (İkibin Beşyüz Türk lirası) milletvekili aday adayının kendi adına yatırmış olduğu aidatının banka dekontu aslı."

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