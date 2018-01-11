MHP'den CHP'lileri kızdıracak iddia: 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak!

MHP Grup Başkanvekili Akçay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akçay, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin milli iradenin tercihi olduğunun altını çizerek, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sistemin kurum ve kurallarıyla çalışması için bu çalışmalara bütüne kadar katkı verdiğimiz gibi katkı vermeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin hayırlı ve işbirliği süreci Meclis'teki mevzuat çalışmalarında da devam edecektir. Sorumlu uzlaşma hukukunun da gereği budur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcülerinin açıklamaları sistemin gereklerini görmezden gelen gayrimeşru bir yola kaymaktadır. CHP, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yok sayan sistemin gereklerini görmezden gelen adeta gayrimeşru bir yola kaymaktadır" ifadelerini kullandı.

"3 KASIM'DAN SONRA ŞAŞIRMAYIN"

"CHP bir taraftan ittifak görüşmelerine karşı çıkarken diğer taraftan da cephe siyasetinin gereği olarak HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleriyle bir araya gelmektedir" diyen Akçay şöyle konuştu:

"Bunlarla birlikte bir şer cephesi kurmaya çalışmaktadır. Merdiven altı ittifak. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak. CHP'nın şaşkınlığı bundandır. CHP başına MHP gibi büyük bir taş düşmüştür. Feryatları bundan ileri gelmektedir. 3 Kasım 2019'da milli devlet güçlü iktidar geliyor haberleri olsun. CHP, MHP'ye laf yetiştireceklerine Sayın Genel Başkanımıza ittifak yolunu açtığı için teşekkür etmelidir. 3 Kasım'dan sonra Anadolu'nun pek çok yerinde CHP'nin tabelaları yerinden indirilirse CHP yöneticileri tarafından şaşırmayın. CHP'nın anlayışı 'yapamıyorsak bozalım' anlayışıdır. CHP sözcüleri Türkiye düşmanlarıyla girdikleri kirli ilişkileri, ittifakları örtbas etmek amacıyla MHP'ye saldırarak dikkatleri kendi üzerlerinden bizim üzerimize çekmeye çalışmamaktadır. Partilerini FETÖ ve PKK kaydığına bindiği gerçeğini saklayamayacaklardır. CHP'nın yolu Cumhuriyeti yıkmak için kol kola girmişlerdir yoludur."