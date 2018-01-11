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MHP'den CHP'lileri kızdıracak iddia: 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak!

POLİTİKA HABERLERİ | 11.01.2018 16:42 | Son Güncelleme 39 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak. CHP'nin şaşkınlığı bundandır. CHP başına MHP gibi büyük bir taş düşmüştür" dedi.

MHP'den CHP'lileri kızdıracak iddia: 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak!

MHP Grup Başkanvekili Akçay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Akçay, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişin milli iradenin tercihi olduğunun altını çizerek, "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak sistemin kurum ve kurallarıyla çalışması için bu çalışmalara bütüne kadar katkı verdiğimiz gibi katkı vermeye devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin hayırlı ve işbirliği süreci Meclis'teki mevzuat çalışmalarında da devam edecektir. Sorumlu uzlaşma hukukunun da gereği budur. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcülerinin açıklamaları sistemin gereklerini görmezden gelen gayrimeşru bir yola kaymaktadır. CHP, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yok sayan sistemin gereklerini görmezden gelen adeta gayrimeşru bir yola kaymaktadır" ifadelerini kullandı.

"3 KASIM'DAN SONRA ŞAŞIRMAYIN"

"CHP bir taraftan ittifak görüşmelerine karşı çıkarken diğer taraftan da cephe siyasetinin gereği olarak HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleriyle bir araya gelmektedir" diyen Akçay şöyle konuştu:

"Bunlarla birlikte bir şer cephesi kurmaya çalışmaktadır. Merdiven altı ittifak. Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla şimdiden şaşkına dönüp çıldıranların 3 Kasım'da dudakları uçuklayacak. CHP'nın şaşkınlığı bundandır. CHP başına MHP gibi büyük bir taş düşmüştür. Feryatları bundan ileri gelmektedir. 3 Kasım 2019'da milli devlet güçlü iktidar geliyor haberleri olsun. CHP, MHP'ye laf yetiştireceklerine Sayın Genel Başkanımıza ittifak yolunu açtığı için teşekkür etmelidir. 3 Kasım'dan sonra Anadolu'nun pek çok yerinde CHP'nin tabelaları yerinden indirilirse CHP yöneticileri tarafından şaşırmayın. CHP'nın anlayışı 'yapamıyorsak bozalım' anlayışıdır. CHP sözcüleri Türkiye düşmanlarıyla girdikleri kirli ilişkileri, ittifakları örtbas etmek amacıyla MHP'ye saldırarak dikkatleri kendi üzerlerinden bizim üzerimize çekmeye çalışmamaktadır. Partilerini FETÖ ve PKK kaydığına bindiği gerçeğini saklayamayacaklardır. CHP'nın yolu Cumhuriyeti yıkmak için kol kola girmişlerdir yoludur."

"MHP'NİN ANAHTARI TÜRK MİLLETİNİN EMRİNDEDİR"

CHP'li Özel'in açıklamalarına ilişkin Akçay, "Aslında cevap vermeye değmeyecek boyuta inmiştir. MHP'nin varlığının dayanağı Türk milleti ve milli iradedir. MHP'nın anahtarı Türk milletinin emrindedir. MHP Türk siyasetinin onurlu gemisidir. Bugün CHP'nin sözcüleri kendi düşüncelerine MHP seçmenini de alet etmek amacıyla kendilerine gelmiş telefonlardan bahsetmişlerdir. Biz de çok sayıda telefon alıyoruz hem kendi partililerimizden yöneticilerimizden ve oy vermemiş vatandaşlarımızdan. Bilhassa 16 Nisan anayasa değişikliğiyle ilgili bir sürü kara propaganda yapılmıştı. Bunların aslı astarı olmadığı için vatandaşlarımız 3 Kasım sürecine teveccüh göstermektedir" şeklinde konuştu.

AK Parti ile ortak komisyon kurulup kurulmayacağına ilişkin soruya Akçay, "Önümüzdeki günlerde somutlaşacak. Sayın liderlerin görüşmesinde çizilen yol haritası çerçevesinde her iki partiden de belirlenecek isimlerle önümüzdeki zaman diliminde somut çalışmalar başlayacak" diye konuştu.

İHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AKŞENER Gelecek... kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlığı son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak... Türkiye IYI Olacak Ne Mutlu Türküm Diyene !..
Eyy bahçeli pkk yı haburda alkışlayıp oslo da buluşan dolmabahcede nikah kıyanlara pyd ye koridor açıp süleyman şah türbesi pyd eskortlugunda kaçıranlara barzani ile megri megri halay çekenler pacavrasini Ankara'ya asanlara Andimizi kaldıran T.C yi silen TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen Türklüğü bölücülük sayan TÜRKLÜK düşmanlarına baston olmuşsun... işte bu yüzden TÜRK kanı tasiyanlarin IYI partiyi desteklemek vatan borcudur..Ne Mutlu Türküm Diyene!..
CHP bu ülkenin garantisidir,CHP demek MUSTAFA KEMAL ATATÜRK demektir.Bu vatan topraklarından her parti silinir ama CHP asla varolsun ATATÜRK varolsun serefli başkan KILIÇDAROĞLU
3 KASIMDA KİMİN DUDAĞI UÇUKLAYACAK HEPBERABER GÖRECEĞİZ SATILMIŞLAR SİZİ
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