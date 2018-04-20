ESİN IŞIK - MHP, seçim çalışmaları kapsamında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" adlı kitap bastırarak teşkilatlarına gönderdi.
MHP'de, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi çalışmalarına hız verildi.
Bu kapsamda partide, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" isimli 3 ciltten oluşan kitap bastırılarak teşkilata dağıtıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Nisan 2017'den sonra TBMM Grup toplantılarında yaptığı konuşmaların yer aldığı kitapta, yeni sistemin neden desteklenmesi gerektiği anlatılıyor. Teşkilatın sistemi vatandaşa anlatması amaçlanıyor.
Bahçeli, kitap için yazdığı ön sözde, bundan sonraki süreçte "kutuplaşma yerine kucaklaşma, kavga yerine konuşma, kaynama yerine kaynaşma, içe kapanma yerine dışa açılma"nın esas olması gerektiğini vurgulayarak, Türk siyaseti ve siyasi partilerin, geleneksel çatışma dinamiklerinden, yıllarca birikmiş uzlaşmaz çelişkilerden, akıl körlüğüne işaret eden yel değirmenleriyle cebelleşmekten artık kaçınması gerektiğinin altını çiziyor.
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