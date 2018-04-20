HABER

MHP'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" kitabı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:45 | Son Güncelleme

MHP, seçim çalışmaları çerçevesinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" isimli 3 ciltten oluşan kitap bastırarak teşkilata dağıttı - Teşkilatın, kitap aracılığıyla yeni sistemin neden desteklendiğini anlayıp seçmene anlatması amaçlanıyor

ESİN IŞIK - MHP, seçim çalışmaları kapsamında "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" adlı kitap bastırarak teşkilatlarına gönderdi.

MHP'de, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi çalışmalarına hız verildi.

Bu kapsamda partide, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş Süreci" isimli 3 ciltten oluşan kitap bastırılarak teşkilata dağıtıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 16 Nisan 2017'den sonra TBMM Grup toplantılarında yaptığı konuşmaların yer aldığı kitapta, yeni sistemin neden desteklenmesi gerektiği anlatılıyor. Teşkilatın sistemi vatandaşa anlatması amaçlanıyor.

Bahçeli, kitap için yazdığı ön sözde, bundan sonraki süreçte "kutuplaşma yerine kucaklaşma, kavga yerine konuşma, kaynama yerine kaynaşma, içe kapanma yerine dışa açılma"nın esas olması gerektiğini vurgulayarak, Türk siyaseti ve siyasi partilerin, geleneksel çatışma dinamiklerinden, yıllarca birikmiş uzlaşmaz çelişkilerden, akıl körlüğüne işaret eden yel değirmenleriyle cebelleşmekten artık kaçınması gerektiğinin altını çiziyor.

Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!
AK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attıAK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kitap MHP seçim Teşkilat

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

İnce ile Kılıçdaroğlu arasında 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!

İnce ile Kılıçdaroğlu arasında 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi!

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.