MHP’den gençlere uyuşturucu ile mücadele çağrısı

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’te ülkücülerin uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla "Damarlarındaki asil kanı kirletme" sloganıyla başlattığı projeye destek verilmesi çağrısında bulundu.

MHP’li Başkan Muhittin Taşdoğan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının “Uyuşturucuya Hayır” kampanyası kapsamında “Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme” sloganı ile uyuşturucu ile mücadele projesinin başlatıldığını belirtti. Uyuşturucu ile her alanda mücadele edeceklerinin altını çizen MHP Gaziantep İl Başkanı Taşdoğan, başta gençler olmak üzere herkesi uyuşturucu ile mücadele etmeye çağırdı. Projenin de anlamlı ve önemli olduğunu anımsatan Taşdoğan, "Gaziantep’te son zamanlarda uyuşturucu ve cinayet olayları had safhaya ulaştı. Daha önce de söylemiştik, uyuşturucu kullanım yaşının 10, ölüm yaşının ise 12’ye kadar düştüğünü. Bu sorun gün geçtikçe büyüyor, çığ gibi oluyor. Bu illete dur demek için biz kolları sıvadık. Ülkü Ocakları İl Başkanlığımız bu konuda tüm çalışmaları en ufak ayrıntısına kadar araştırıyor ve projeler üretiyor. Bu konuda tüm parti ve STK’ları bu konuda çalışmalar ve projeler üretmeye davet ediyoruz. Yok, olan nesil bizim neslimiz. Herkes elini taşın altına koymalıdır. Mücadele sadece emniyet güçlerimizin operasyonlarıyla yapılmaz. Bizlerde bu mücadeleye sosyal hayatta dâhil olup bilinçlendirmeler için çalışmalar yapmalıyız. Uyuşturucu maddeler devletleri de milletleri de esir almıştır. Uyuşturucu ekonomisi denilen yasa dışı satış pazarları caddelerde, mahallelerde, sokaklarda, parklarda çocuklarımızın, gençlerimizin üç kuruşlarını almakta, hayatlarını tehdit etmektedir. Bu illetten evlatlarımızı uzak tutamadığımız her zaman bizim için vicdan azabına dönüşmektedir. MHP olarak üzerimize düşeni her zaman yapacağımızı ifade ediyor. Bu konuda olumlu çalışma ve proje üreten her kurum ve kuruluşa destek vermeye de hazırız. Ayrıca herkesi Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfımız tarafından “Uyuşturucuya Hayır!” kampanyası kapsamında “Damarlarındaki Asil Kanı Kirletme” sloganı” ile başlayan projeye de destek olmaya davet ediyorum” dedi.

“Bireysel silahlanma zorlaştırılmalı”

Artış gösteren cinayet olayları nedeniyle bireysel silahlanmanın zorlaştırılması gerektiğini ifade eden Taşdoğan, “Basına yansıyan verilere göre Gaziantep silahlı olayların en çok yaşandığı iller sıralamasında 8’inci, en çok cinayetin işlendiği 5’inci il. Ayda neredeyse 8 cinayetin işlendiği Gaziantep Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de 1. sırada yer alıyor. Gaziantep’te son 3 yıla göre ise yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay meydana gelmiştir. Bu konuda yapılması gereken konunun en başında ise bireysel silahlanmanın zorlaştırılması ve yasal düzenlemeler yapılması gereklidir. Siz basın mensuplarımızın ve emniyet mensuplarımızın bu konudaki duyarlılığı son derece sevindiricidir. MHP olarak her toplantımızda bu konudan bahsediyor ve gündeme getiriyoruz. Fakat görüyoruz ki, biz bir adım atmadan herhangi bir çalışma yapılmıyor. Eğer yasal düzenlemeler tamamlanırsa, gerekli bilinçlendirme ve çalışma hususunda bizimde tüm hassasiyetimizi göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Taşdoğan, gençlerin Deizm’e yöneldiği yönündeki iddialara da tepki göstererek, Türk gençliğinin inançlı olduğunu ifade etti.

Oda başkanlarını kutladı

Tamamlanan oda seçimlerine de değinen Taşdoğan, oda başkan ile yöneticilerini kutlayarak, "Şehrimizde huzur içinde STKlarımızın genel kurulları devam ediyor. Başta Gaziantep’i Gaziantep yapan bu değerli kurumlar Gaziantep Ticaret odası Gaziantep sanayi odası Gaziantep Ticaret Borsası ihracatçı birlikleri yönetim kurulları başkanları üyeleri ve meclis başkanlıklarında göreve gelen hemşehrilerimizi kutluyorum" dedi.