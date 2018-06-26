MHP’den Hatay'daki seçim sonuçlarına itiraz

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Hatay İl Başkanlığı, Hatay’ın 15 ilçesinde milletvekili seçim sonuçlarına itiraz ederek, oyların yeniden sayılması için dilekçe verdi.
24 Haziran seçimlerinde partilerinin ve Cumhur İttifakı'nın çok yüksek bir başarı elde ettiğini dile getiren MHP MYK üyesi Bahadır Alperen, Hatay Adliyesi önünde yaptığı açıklamada Hatay'da MHP'nin 2'inci sıra milletvekili adayı İbrahim Gül'ün durumuyla ilgili bir belirsizlik olduğunu, bu yüzden 15 ilçede seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirtti. MYK üyesi Alperen yaşanan belirsizlikte yurt dışı seçim kurullarından gelen sonuçların etkisinin olduğunu ifade ederek açıklamasını şöyle sürdürdü:
"İl başkanımızla, teşkilatımızla, milletvekillerimizle sabahlara kadar çalıştık. Allah'ın izniyle tüm itirazlarımızı hazırladık. Hatay'da ikinci sıra adayımız İbrahim Gül'ün vekilliğinin tescili için 15 ilçemizde itirazlarımızı yaptık. Hukuken yapabilecek neyimiz varsa yapacağız. İnşallah netice alacağız."
Hatay'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 5, CHP 4, MHP ve HDP ise birer milletvekili çıkardı.
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