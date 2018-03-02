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MHP’den heyelan raporu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tevfik Topçu’nun talimatı ile Mollaarap’ta meydana gelen heyelanla ilgili AR-GE birimince hazırlan rapor, Jeolog Mehmet Yıldız tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.Yıldız, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Yıldırım’ın Mollaarap Mahallesi’ndeki heyelan riski oluşan bölgenin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tevfik Topçu’nun talimatı ile Mollaarap’ta meydana gelen heyelanla ilgili AR-GE birimince hazırlan rapor, Jeolog Mehmet Yıldız tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.
Yıldız, yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Yıldırım’ın Mollaarap Mahallesi’ndeki heyelan riski oluşan bölgenin takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Bu süreç içerisinde sıklıkla arazi incelemelerimiz devam etmiştir. Özellikle yağışların etkisi ile bölgede risk, zaman geçtikçe daha da artmaktadır. Ancak yapılan arazi çalışmaları neticesinde hazırlanacak olan rapor ve projeler acilen bütün bölge için tamamlanmalıdır. Zaman aleyhimize işlemektedir. Muhtemel bir heyelanın gerçekleşmesi sonucu durum daha da çıkmaza girecek, malî yükü daha da artacak ve güvenli yapılaşmaya gidilmesi zora girecektir. Bölgede ana eğim yönü, muhtemel heyelanın gerçekleşme yönüdür. Eğim yönüne dik olacak şekilde en az 3 ana kademe ile iksâ (giydirme-kendini tutamayan gevşek zeminlerde kaymayı önlemek için yapılan işlem) yapıları teşkil edilmelidir. İş güvenliği ve çevre güvenliği sağlandıktan sonra çalışmalara en düşük kottan başlanılmalıdır. Gerek iksa yapıları, gerek genel çevre için drenaj sistemleri ile, yamaçların yağışların etkisinden korunması sağlanmalıdır. Oluşacak ya da korunacak yapılaşma alanlarında eğim azaltılmalıdır. Yapılacak iksa sistemlerinin izlenmesi için gerekli kalıcı ölçüm sistemleri (inklinometre) teşkil edilmelidir. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için, tüm parseller gerekli planlama çalışmaları ile yeniden revize edilmelidir.
Bölgede daha eski zamanlarda da bu tür çatlaklar ve açılmaların gözlenmesi, bunun mevziî değil de genel bir mesele oluşturacağının göstergesidir. Konunun bütün olarak ele alınması ve kalıcı çözümlerin uygulanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması en önemli temennimizdir” dedi.

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