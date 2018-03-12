MHP’den istişare toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve ilçe teşkilatları Ahlat’ta bir araya geldi.

Ahlat İlçe Başkanlığı tarafından Zeki Peker Taziye Evinde düzenlenen toplantıya, MHP Bitlis İl Başkanı Turan Deniz, Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Merkez İlçe Başkanı Muhbettin Yeşilgül, Adilcevaz İlçe Başkanı Seyithan Akkuş, Güroymak İlçe Başkanı Cindi Ayluç Tarhan, Tatvan İlçe Başkanı Selahattin Ayyıldız, Mutki İlçe Başkanı Hasan Coşkun ve yönetimleri katıldı. MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar’ın birlik ve beraberlik mesajlarının ardından konuşan MHP İl Başkanı Turan Deniz, 15 Temmuz ve sonra ki süreçte MHP hareketinin ne kadar kutlu olduğunu herkesin gördüğünü belirterek, “Önümüzde ki kurultayı çok önemsiyoruz. Devletin bize ihtiyaç duyduğu en kritik dönemde genel başkanımız milli birlik ve beraberlik içerisinde olalım diye, iktidara destek veriyor. Ona çok teşekkür ediyoruz ki, onun bir dediğini iki etmeyen bir iktidar var. Yerel seçimler içinde şimdiden çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Bütün yöneticilerimizle hep beraber, önce yerelde sonra genelde olmak üzere birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Toplantı, karşılıklı fikirlerin sunulması ve ikramlarla sona erdi.