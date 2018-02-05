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MHP’den mahalle temsilcileri ile istişare toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 12:26 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından mahalle temsilcilerine yönelik değerlendirme, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi.Aliağa Öğretmen Evinde gerçekleşen ve MHP İl Başkanı Necat Karataş ile İl Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı kahvaltılı toplantıda, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile MHP’li Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle temsilcileri yer aldı.MHP İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir’in katılımcıları selamladığı toplantıda konuşan İl Başkanı Karataş, “Güzel Aliağamızın kazanmış olduğu belediye, herkesin ve dışarda izleyen bütün vatandaşların takdirini kazanmış, övgüsünü almış bir belediye başkanımız var.

MHP’den mahalle temsilcileri ile istişare toplantısı

Milliyetçi Hareket Partisi Aliağa İlçe Başkanlığı tarafından mahalle temsilcilerine yönelik değerlendirme, bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi.
Aliağa Öğretmen Evinde gerçekleşen ve MHP İl Başkanı Necat Karataş ile İl Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı kahvaltılı toplantıda, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile MHP’li Belediye Meclis Üyeleri ve mahalle temsilcileri yer aldı.
MHP İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir’in katılımcıları selamladığı toplantıda konuşan İl Başkanı Karataş, “Güzel Aliağamızın kazanmış olduğu belediye, herkesin ve dışarda izleyen bütün vatandaşların takdirini kazanmış, övgüsünü almış bir belediye başkanımız var. Aliağamız da diğer ilçelerdeki gibi önümüzdeki seçimlerde neler yapacağımızı anlatacağız. Ama zaten sizler gerekli hassasiyeti, gerekli gayreti ve gerekli fedakarlığı geçmişte yaptınız. Belediye başkan adayı ve teşkilatımız ile birlikte gece gündüz demeden gayret sarf ettiniz ve neticede, ülkücü dünya görüşüne sahip, Milliyetçi Hareket Partili bir belediye başkanının neler yapabileceğini ortaya konmasına imkan sağladınız ve destek oldunuz” dedi.
Toplantının basına kapalı bölümünde ise parti çalışmaları ve yapılacak olanlar hakkında katılımcılar ve yönetim arasında fikir alışverişi yapıldı.

MHP’den mahalle temsilcileri ile istişare toplantısı

MHP’den mahalle temsilcileri ile istişare toplantısı

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