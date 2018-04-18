MHP'den seçim açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "MHP olarak seçim startını verdik bugün itibarıyla. 21 Nisan'da Kızılcahamam'da MYK, MDK, milletvekilleri ve il başkanlarımızla toplantımız var. Orada da seçim hazırlıklarına hızla devam edeceğiz." dedi. Kalaycı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 24 Haziran'da yapılmasına ilişkin açıklamasının ardından gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Ülke ve millet için seçimin hayırlı olması dileğinde bulunan Kalaycı, "MHP olarak seçim startını verdik bugün itibarıyla. 21 Nisan'da Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarımızla toplantımız var. Orada da seçim hazırlıklarına hızla devam edeceğiz." diye konuştu. Seçimin 24 Haziran'da yapılacak olmasına ilişkin Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş açısından tabii çok uygun bir tarih." değerlendirmesinde bulundu. "Uyum yasaları yetişir mi?" sorusuna Kalaycı, "Hızla onun çalışmalarına da başlayacağız." yanıtını verdi.

Kalaycı, gazetecilerin, "Uyum yasaları KHK ile çıkarılır mı?" sorusuna, "Yok" karşılığını verdi. "Tek ya da birkaç paket halinde mi çıkacak?" sorusu üzerine Kalaycı, şunları söyledi: "Meclis İç Tüzüğü var çıkarılması gereken. Yürütmenin yapılandırılması kapsamında Başbakanlık, Bakanlar Kurulu, Başbakanlık Teşkilat Kanunu kalkıyor. Anayasa değişikliklerinde de Sayın Cumhurbaşkanı'na verilen yetkiler var. O yetkiler kapsamında bir düzenleme gerekiyor. Düzenlemenin bir ayağı da o olacak. Bir de seçim kanunları ve Siyasi Partiler Kanunu'nda uyum kapsamında düzenlemeler var. Bir paket halinde mi gelir, tek tek mi gelir? Ona kanun tekniği usulü ve açısından da bakıp, ona göre bir iki paket ya da tek olabilir. Görüşmemizde karar veririz. Bir iki gün içinde Milli Mutabakat Komisyonu olarak bir araya geleceğiz. Yani uyum yasalarıyla ilgili bir iki gün içinde görüşüp, hemen çalışmaya başlayacağız." Kalaycı, ancak uyum çerçevesinde Meclis İç Tüzüğü'nün ayrı olması gerektiğini söyledi. Kalaycı, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber Meclis'in çalışma usul esasları da değişecek. Çünkü tasarı yok, teklif görüşülecek burada. O açıdan İç Tüzük önemli, değişmesi gerekiyor." diye konuştu.

"24 Haziran'ı erken buldunuz mu?" sorusuna Kalaycı, "Sayın Cumhurbaşkanı izah etti aslında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hızla geçiş... Dün Genel Başkanımızın açıklaması da aynı istikametteydi. İç, dış tehditler kapsamında değerlendirmelerini yaptıktan sonra 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine acilen geçilmesi zorunlu bir hal almıştır' diye ifade etmişti." yanıtını verdi. - "Seçime hazırız" Seçim nedeniyle üniversiteye giriş sınavının bir hafta ertelendiğinin hatırlatılması üzerine Kalaycı, "Seçim daha ön plana geçti demek ki. Uygun tarih olarak 24 Haziran belirlendi. Biz seçim startını da verdik bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından sonra." ifadesini kullandı. Kalaycı, "Seçime hazırız. Onu net söyleyebiliriz. Mitingdir, iletişim stratejisidir, diğer konular hızla tamamlayacağımız konular. Milletvekilleri, teşkilatlarımız zaten sahada onda sıkıntı yok. Genel başkanımızın programı daha sonra netleşir." diye konuştu. - "Neticede ayrı partileriz" "Ortak miting olur mu?" sorusuna Kalaycı, şu yanıtı verdi:

"Referandumda olmadı. Neticede ayrı partileriz. Cumhur ittifakının ortağı olsak da ayrı partileriz. Tahminen yine çalışmalarını herkes kendi çerçevesinde yürütür. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ona oy isteyeceğiz ama milletvekilliği seçiminde de kendimize oy isteyeceğiz." Kalaycı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin daha önce yapılmasının, yerel seçimlere daha olumlu yansıyacağını düşündüğünü ifade ederek, "İttifak iyice seçim de geçtiği için üzerinden yerel seçimde de o anlayış devam eder." değerlendirmesinde bulundu. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Pazartesi günü Başkanlık Divanı toplantısında, TBMM grup toplantısında yapacağı konuşmanın özünü anlattığını belirterek, daha önce de milletvekilleriyle "yerel seçim ile genel seçimin yer değişmesi gerekir" anlamında istişarede bulunduğunu kaydetti. Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda üniversite sınavının yine erteleneceğini ifade etmesi üzerine Kalaycı, "İkinci tura kalma ihtimali yok. Çünkü şu anda başka aday yok." dedi.