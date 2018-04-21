MHP'den seçim stratejisi kampı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin seçim stratejisinin belirleneceği günübirlik kamp için geldiği Kızılcahamam ilçesinde, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla düzenlenen kampta, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine yönelik partinin stratejileri belirlenecek.
- Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyaret
Sabah saatlerinde Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Bahçeli ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.
Anıtın yanındaki "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen ve partililerle çay içen Genel Başkan Bahçeli'ye, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin bulunduğu bir tablo hediye etti.
Daha sonra Kızılcahamam Şehit Ağaç Anıtı'nı da ziyaret eden Bahçeli, burada küçük bir kız çocuğuyla fotoğraf çektirdi.
Devlet Bahçeli, daha sonra basına kapalı toplantının gerçekleştirileceği otele geçti.
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