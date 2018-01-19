MHP'li Adan: MHP'nin önceliğini yapmaya çalıştığı birlik ABD'nin safsatalarını ikinci plana itecek

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)- MHP Milletvekili Celal Adan, Afrin Harekatına ilişkin, "Afrin bizim için önemlidir. Böyle bir süreçte MHP'nin önceliğini yapmaya çalıştığı birlik ve beraberlik ABD'nin safsatalarını ikinci plana itecek" dedi.MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında AK Parti- MHP ittifakını eleştirenlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Celal Adan, basın toplantısı sonrası Türkiye'nin Afrin Harekatına ABD'nin yaptığı açıklamalara ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "ABD'de farklı farklı açıklamalar yapmaktadırlar. Açıklamalar çok karışıkgelmekte. Afrin'de terör örgütü varsa Türkiye oraya girmelidir. MHP de sonuna kadar o iradenin yanında olacaktır. Bizim menfaatlerimizi biz biliriz, bize gelecek tehlikeyi biz biliriz. O yüzden burada açılacak koridora öncülük yaptığını daha önce açıklayan, PYD'ye gönderdikleri silahları televizyonlardan takip ettiğimiz bu coğrafyayı yakıp yıkan hiçbir yerde haklılık kazanmamış ABD'yi Türk devletini yöneten kadro uzun süredir uyarmaktadırlar. Bunların bir an önce PYD'ye verilen silahları alıp götürmelerigerekmektedir. Devletimiz kendi menfaatlerini koruyacak iradeyi seslendirmektedir. Türk milleti,devletin alacağı kararları destekleme heyecanıyla takip ediyor. Çok büyük bir heyecanla destek veriyor. Afrin bizim için önemlidir. Sınırlarımıza bizi tehdit eden bütün unsurlarımızı ortadan kaldıracak Allah'a çok şükür güç ve kuvvetimiz var. Böyle bir süreçte MHP'nin önceliğini yapmaya çalıştığı birlik ve beraberlik ABD'nin safsatalarını ikinci plana itecek. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi oluşturabilelim. Türkiye bir ihanetle karşı karşıyadır. Açıkça görüyoruz. IŞİD'e karşı en büyük mücadeleyi veren Türkiye'dir. Ama PKK'yı diğer şekliyle PYD'yi silahlandıranların ortada olduğunu görmekteyiz. Bunların hepsi ters teper. Türkiye dünyanın en büyük devletlerinden birisidir. ABD'nin geri adım atması bizim kendi menfaatlerimiz korumak adına da Türk milleti hiç kimseden icazet alacak değildir.Meseleyi böyle değerlendiririz." "BU GÖRÜNTÜLER MİLLETİMİZE YAKIŞMAMAKTADIR, UTANÇ VERİCİDİR" Celal Adan, 'hamile çocuklar' skandalına ilişkin şöyle dedi: "Bu bize acı vermektedir, birbaba olarak, bu milletin bir evladı olarak. Bize yakışmayan tablolardır. Bu görüntüler milletimize yakışmamaktadır utanç verici hadiselerdir. Burada devleti yöneten kadroların biraz daha duyarlı olması, ön tedbirlerini alması gerekmektedir. Çok üzüntü verici bir olaydır. Gelenek, örf adetlerimizle uyuşmayan, içimizi inciten bir olaydır."