"Netice doğru analiz edildiğinde görülmektedir ki MHP ve AK Parti beraberliğinin vaad ettiği ’kaynaşmış bir millet ve güçlü bir devlet’ kavramları; Edirne’den Şırnak’a kadar bütün milletimizin gönlünden geçmektedir" ifadesini kullanan Adan, "Seçim güvenliği sağlandığında, ayrılıkçı, ırkçı ve bölücü hareket hüsrana uğrayacaktır. Kardeşlerimizin tercihinin huzur ve istikrardan yana olduğu apaçık ortada olduğu için; bundan rahatsız olan bölücü örgüt borazanları, var güçleriyle haykırmaktadır. 2019’da gerçekleşecek seçim öncesinde, sandık güvenliği kapsamında alınacak önlemlerin hukuki altyapısına saldıranlar da; aslı astarı olmayan toplumsal öngörülerle, Doğu ve Güneydoğulu kardeşlerimizle MHP’yi karşı karşıya getirmeye çalışanlar da aynı odağa hizmet etmektedir. Ayrıca ülkücü hareketin Güneydoğu’daki vatandaşlarımızın gözündeki imajı; bazı kirli siyaset bezirganlarının iddia ettiği gibi değildir. Ülkücüler; bu memleketin her bir köşesinde, güçlü devlet algısını oluşturan ana damarın temsilcileridir. MHP ve ülkücü hareket; Güneydoğu’nun her yerinde, terör örgütünün şerrinden kurtuluş demektir. Bizim partimiz; kardeşlerimizin gözünde, bölücüleri tarih sahnesinden silebilecek iradenin ve iddianın siyasi arenadaki sahibidir. MHP ile ilgili bu çürümüş politik yalanlardan en fazla rahatsızlık duyan kişiler; yıllar boyu üç hilalin Güneydoğu şehirlerinde sancaktarlığını yapan binlerce ülküdaşımızdır. Bu partinin temelinde onların alın teri ve göz nuru vardır. Bu hareket; Doğu ve Güneydoğulu ülkücü şehitlerimizin vatan toprağına dökülen tertemiz kanlarını ve arkalarından döktüğümüz gözyaşlarını asla unutmamıştır” açıklamasında bulundu.