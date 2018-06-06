HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

MHP'li aday pişirdiği 3 hilalli pideleri halka dağıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 12:25 | Son Güncelleme

MHP Erzurum Milletvekili adayı ve MYK Üyesi Adem Yurdigül, seçim çalışmaları kapsamında bir fırında pişirdiği 3 hilalli pideleri halka dağıttı.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- MHP Erzurum Milletvekili adayı ve MYK Üyesi Adem Yurdigül, seçim çalışmaları kapsamında bir fırında pişirdiği 3 hilalli pideleri halka dağıttı. MHP Erzurum 4'üncü sıra milletvekili adayı Adem Yurdigül, dün saat 18.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesindeki bir fırına girip, önlüğünü giyerek, elleriyle açtığı pidelerin üzerine susamla 3 hilal yaptıktan sonra fırına verdi. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans yapan mimar Yurdigül, yaptığı pireleri fırının önünde toplanan kalabalığa ve yoldan geçen araç sürücülerine iftarlık olarak dağıttı. Küçük yaşlarda fırında çalıştığını söyleyen Adem Yurdigül, 24 Haziran'a kadar uyumadan, yorulmadan hep birlikte mücadele vereceklerini söyledi. Cumhur İttifakı'nın projelerini en güzel şekilde yapmak için yola çıktıklarını belirten Yurdigül, şöyle konuştu: "Seçim sürecinde ciddi projelere imzalar atıyoruz. Bugünkü projelerimizden biri de halkla bütünleşip, 3 hilal pidelerimizi ikram etmek. Biz Erzurum çocuğuyuz, yeri geldiği zaman fırına girip ekmek yapmasını biliriz, yeri geldiği zaman ata binip cirit oynamasını biliriz. Yeri geldiği zaman da Meclis'te memleketimizin sevdalısı olduğumuzu, Cumhur İttifakı'nı ve milletimizin bekasını haykırmasını çok iyi biliriz. Bu vesileyle arkadaşlarımızla bu ramazanda güzel anılara iştirak ediyoruz. Halkla çok güzel bütünleşip ittifakı, projelerimizi en güzel şekilde icra etmek için yola çıktık."

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
MHP'li aday pişirdiği 3 hilalli pideleri halka dağıttıMHP'li aday pişirdiği 3 hilalli pideleri halka dağıttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

MHP'den flaş çıkış: AK Parti daha fazla duyarsız kalamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan idam açıklaması

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.