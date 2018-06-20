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MHP'li aday Zırhlıoğlu: Biz gittiğimiz yeri yeşertiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 17:54 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Bursa 2'nci Bölge 3'üncü sıra milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, "Medeniyet olarak biz suyuz, Batı ateş.

MHP'li aday Zırhlıoğlu: Biz gittiğimiz yeri yeşertiyoruz

BURSA, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Bursa 2'nci Bölge 3'üncü sıra milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, "Medeniyet olarak biz suyuz, Batı ateş. Onlar yakıyor, biz gittiğimiz yeri yeşertiyoruz. Onun için önce bizim birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor ki, çevremize de sahip çıkalım" dedi.
MHP'li Fevzi Zırhlıoğlu, seçim süreci ve yeni sistem ile ilgili değerlendirmede bulundu. Erken seçim kararının ardından gelen Ramazan ayı ile birlikte yoğun geçen sürecin 10 gün olduğunu ifade eden Fevzi Zırhlıoğlu, bunun hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu ama en verimli şekilde süreci değerlendirdiklerini kaydetti. Cumhur İttifakı'nı vatandaşın istediğini dile getiren Zırhlıoğlu, bu seçimde muhafazakâr ve milliyetçi kesim olarak yüzde 65, yüzde 70 oranına ulaştıklarını, MHP'nin kendini daha iyi anlattığını söyledi.
Seçimlerle birlikte demokrasinin üçüncü evresinin hayata geçeceğini belirten Fevzi Zırhlıoğlu, "Birincisi Cumhuriyetin kuruluşuydu. İkincisi parlamenter sisteme geçişti. Üçüncüsü de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sisteminin ayrılması. Yeni yöntem Türkiye'ye özgü ve dünyada olmayan bir yöntem. Yeni sistem ile yürütme ve yasama tamamen birbirinden ayrılacak. Her biri işini daha iyi yapar hale gelecek" dedi.
Seçim sürecinin demokrasinin imtihanı olduğunu vurgulayan Zırhlıoğlu, "Bu süreci sağlıklı bir şekilde geçmeyi diliyoruz. Türkiye, terör ve ekonomik terör olmak üzere dış güçlerin tehdidi altında. Seçimden sonra bunların hepsi rahatlayacak. İnşallah milletimiz bunu iyi değerlendirir" diye konuştu. Batı toplumunun yaşlanmaya ve avantajlarını kaybetmeye başladığını kaydeden MHP Bursa milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, "Bu avantajı kaybetmek istemeyen Batı, kan ve gözyaşı ile bunu tekrar ele geçirmeye çalışıyor. Yeni bir dünya süreci var ve bu süreçte Türkiye'nin güçlü olması lazım. Medeniyet olarak biz suyuz, Batı ateş. Onlar yakıyor, biz gittiğimiz yeri yeşertiyoruz. Onun için önce bizim birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor ki, çevremize de sahip çıkalım" dedi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmayacağını söyleyen Zırhlıoğlu, "Bizim beklentimiz, ikinci tura kalmayacağı yönünde. Anayasa oylaması tam anlatılamamıştı ve yüzde 51'lik oy alınmıştı. İlk turda yüzde 53 ile yüzde 58 arasında oy alınacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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MHP'li aday Zırhlıoğlu: Biz gittiğimiz yeri yeşertiyoruz

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