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MHP'li Akçay: "(AA'nın hedef gösterilmesi) CHP yanlış bir tutum içerisinde, şimdiden havlu atmış, bunun mazeret ve gerekçesini aramaya çalışıyor."

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

MHP'li Akçay: "(AA'nın hedef gösterilmesi) CHP yanlış bir tutum içerisinde, şimdiden havlu atmış, bunun mazeret ve gerekçesini aramaya çalışıyor."


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