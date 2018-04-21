MHP’li Avşar, Kızılcahaman toplantısını değerlendirdi

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP’nin Kızılcahamam kampını değerlendirerek ’Bilge liderimiz Malatya’dan başarı beklemektedir’ dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kızılcahamam’da İl ve İlçe Başkanları ile birlikte yaptığı MYK toplantısı sonrası bir değerlendirme yapan MHP il Başkanı Avşar, ’MHP Genel merkezimizin Malatya’dan fazlasıyla memnun olduklarını ve akabinde Malatya’dan beklentilerin fazla olduğunu belirtmek isterim. Tabi bu durum da bizleri heyecanlandırmıştır.’ şeklinde konuştu. Toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getiren Avşar, toplantı ile birlikte seçim startınında verildiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini de anımsatan Avşar, cumhur ittifakı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasi kimliğini koruyan ve onu temsil eden bir kadroyla da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almak için gayret göstereceklerini söyledi. Toplantı öncesi biraraya geldiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Malatya’dan memnun olduğunu açıklayan Avşar, “Bilge liderimiz ile toplantı öncesi biraraya geldik. Kendilerine Malatya’daki faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verdik. Bilge liderimizin Malatya’dan ve tüm teşkilatlarımızdan memnun olması bizleri davamıza daha fazlasıyla kat be kat heyecan katmaktadır. Malatya teşkilatları olarak Bilge liderimize verdiğimiz sözü tutacağız. Ve tüm teşkilatlarımızla birlikte el birliği ile, kol kola, gönül gönüle başarıyı sağlayacağız” ifadelerine yer verdi. Teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın ile de bir araya geldiklerini belirten Avşar, “Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın, Malatya’dan memnun olduğunu bildirmiştir. Çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik. Teşkilatlandırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız bu seçimlerde Malatya’dan başarı beklediğini belirtmiştir" ifadelerini kullandı.

Yapılacak erken seçimle ilgili de konuşan Avşar, YSK’nın takvimi açıklaması ile birlikte aday adaylığı müracaatlarının hafta içi alınmaya başlanacağını ifade eden Avşar, "Yoğun bir müracaatın olacağını biliyoruz. Ve bu yönde çalışmalarımız başlamıştır. Seçim sürecinde Arge ve Basın anlamında çalışmalarımızı tamamladık. Seçime hazır bir şekilde gireceğimize inancım tamdır" diye konuştu.