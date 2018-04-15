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MHP’li Aycan: "Devletin bekası için ’Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 17:04 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, 2019 yılının zorlu bir dönem olduğunu belirterek, devletin bekası için Cumhur İttifakını destekleyeceklerini söyledi.Aycan, MHP Afşin İlçe Teşkilatında partililerle bir araya geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, 2019 yılının zorlu bir dönem olduğunu belirterek, devletin bekası için Cumhur İttifakını destekleyeceklerini söyledi.
Aycan, MHP Afşin İlçe Teşkilatında partililerle bir araya geldi. 2019 yılında 6 ay arayla 2 seçim yapılacağını hatırlatan Aycan, "31 Aralık’ta yerel yönetimler seçimi, 3 Kasım 2019’da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi yapılacak. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de görüşleri erken seçime gerek olmadığı yönünde” dedi.
CHP’nin erken seçim istemesinin hiç bir anlamı olmadığını ifade eden Aycan, “Seçimler belirlenen takvime göre olacak. Genel başkanımız her zaman ülkenin menfaatine kararlar verirken bir taraftan da ülkenin siyasetine yön vermiştir. Özellikle iki büyük karar hem şimdi hem de gelecekte ülkemizin önünü açtı. Anayasa değişikliği ile ’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mimarı Genel Başkanımız Bahçeli olmuştur ve Türkiye siyasi tarihinin üçüncü dönemin başlangıcı olarak görmektedir. Cumhur İttifakı Türk milletinin bekası için Devlet Bahçeli tarafından geliştirilmiş bir formüldür. Cumhur İttifakı konusunda AK Parti ve MHP bir araya geldi. Nasıl olacağı ve seçim yasasındaki değişiklikler konuşuldu. Cumhurbaşkanlığı seçiminde parti adayı diye bir şey kalmadı. MHP olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz ama Erdoğan AK Parti’nin adayı değil. Cumhur İttifakının adayıdır. Devletin bekası, geleceği için verilen bir karardır. Bu şartlarda en uygun yapı olduğu için verilen bir karardır. Onun dışındaki milletvekilliği seçiminde kendi listemizle seçime gireceğiz. MHP’li gidecek kendi amblemin altına ’evet’i basacak. Yerel seçimlerde bir ittifak söz konusu değil. Yerel seçimlere de kendi belediye başkanı adayımız ve belediye meclis üyelerimizin listesiyle gireceğiz. Yerelde adaylarımız iyi seçmemiz gerekiyor” dedi.
Ziyarete, MHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sermet Yıldız, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP ilçe başkanları ile partililer katıldı.

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